TOKIO (JAPÓN), 02/05/2026.- ¿Quién ganó la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani? Resultado en vivo y en directo del combate por el cinturón unificado de la división peso supergallo de boxeo en el Tokyo Dome Arena de Japón. FOTO DE YUICHI YAMAZAKI PARA AFP
Naoya Inoue y Junto Nakatani se medirán en una de las peleas más trascendentes del boxeo mundial en 2026. El combate está programado para este sábado 2 de mayo (04:00 horas del Tiempo de Centro; 6 a.m. ET / 3 a.m. PT) en el emblemático Tokyo Dome de Tokio, Japón, donde se espera una gran asistencia para presenciar un choque entre dos estrellas invictas del boxeo japonés.

¿Quién ganó la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani por boxeo en Japón?

CATEGORÍA/DIVISIÓNPELEAS DE LA CARTELERARESULTADO FINAL
Peso supergalloNaoya Inoue vs. Junto NakataniInoue venció a Nakatani por decisión unánime
Peso galloTakuma Inoue vs. Kazuto IokaInoue venció a Ioka por decisión unánime
Peso moscaKosuke Tomioka vs. Shogo TanakaEmpate por decisión dividida
Peso plumaToshiki Shimomachi vs. Reiya AbeShimonachi venció a Abe por decisión mayoritaria
Peso wélterSora Tanaka vs. Jin SasakiSasaki venció a Tanaka por decisión unánime
Peso supermedianoDeok No Yun vs. Yuito MoriwakiMoriwaki venció a No Yun por decisión dividida

Previa de la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani

El principal atractivo de la velada será el campeonato mundial indiscutido de la división peso supergallo, con Inoue exponiendo sus títulos del CMB, OMB, FIB y AMB. Se trata de una pelea de alto nivel técnico y gran valor histórico, ya que enfrenta al campeón más dominante de la división con uno de los contendientes más completos de su generación.

Naoya Inoue, apodado “El Monstruo”, llega como la gran figura del boxeo japonés y uno de los mejores púgiles libra por libra del mundo. Su poder de nocaut, disciplina táctica y experiencia en grandes escenarios lo convierten en favorito, aunque sabe que enfrente tendrá a un rival extremadamente peligroso.

Junto Nakatani, conocido como “Big Bang”, se presenta como un oponente sólido, técnico y con una trayectoria ascendente que lo ha llevado a brillar en distintas divisiones. El invicto japonés ha mostrado madurez, paciencia y contundencia, cualidades que lo convierten en una amenaza real para el reinado de Inoue.

El enfrentamiento entre Naoya Inoue y Junto Nakatani representa una de las grandes citas del boxeo en 2026, no solo por los títulos en disputa, sino también por el nivel de ambos protagonistas. En el Tokyo Dome, el público será testigo de una noche que podría redefinir el futuro de la división supergallo.

Cartelera de la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani

  • Peso Supergallo — Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, 12 rounds, por el campeonato indiscutido de Peso Supergallo de Inoue.
  • Peso Gallo — Takuma Inoue vs. Kazuto Ioka, 12 rounds, por el título Peso Gallo del CMB.
  • Peso Mosca — Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka, 10 rounds.
  • Peso Pluma — Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe, 10 rounds.
  • Peso Welter — Sora Tanaka vs. Jin Sasaki, 10 rounds.
  • Peso Supermediano — Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki, 10 rounds.
  • Peso Supergallo — Yoshiki Takei vs. DeKang Wang, 8 rounds.
