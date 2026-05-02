Naoya Inoue y Junto Nakatani se medirán en una de las peleas más trascendentes del boxeo mundial en 2026. El combate está programado para este sábado 2 de mayo (04:00 horas del Tiempo de Centro; 6 a.m. ET / 3 a.m. PT) en el emblemático Tokyo Dome de Tokio, Japón, donde se espera una gran asistencia para presenciar un choque entre dos estrellas invictas del boxeo japonés.
¿Quién ganó la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani por boxeo en Japón?
|CATEGORÍA/DIVISIÓN
|PELEAS DE LA CARTELERA
|RESULTADO FINAL
|Peso supergallo
|Naoya Inoue vs. Junto Nakatani
|Inoue venció a Nakatani por decisión unánime
|Peso gallo
|Takuma Inoue vs. Kazuto Ioka
|Inoue venció a Ioka por decisión unánime
|Peso mosca
|Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka
|Empate por decisión dividida
|Peso pluma
|Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe
|Shimonachi venció a Abe por decisión mayoritaria
|Peso wélter
|Sora Tanaka vs. Jin Sasaki
|Sasaki venció a Tanaka por decisión unánime
|Peso supermediano
|Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki
|Moriwaki venció a No Yun por decisión dividida
Previa de la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani
El principal atractivo de la velada será el campeonato mundial indiscutido de la división peso supergallo, con Inoue exponiendo sus títulos del CMB, OMB, FIB y AMB. Se trata de una pelea de alto nivel técnico y gran valor histórico, ya que enfrenta al campeón más dominante de la división con uno de los contendientes más completos de su generación.
Naoya Inoue, apodado “El Monstruo”, llega como la gran figura del boxeo japonés y uno de los mejores púgiles libra por libra del mundo. Su poder de nocaut, disciplina táctica y experiencia en grandes escenarios lo convierten en favorito, aunque sabe que enfrente tendrá a un rival extremadamente peligroso.
Junto Nakatani, conocido como “Big Bang”, se presenta como un oponente sólido, técnico y con una trayectoria ascendente que lo ha llevado a brillar en distintas divisiones. El invicto japonés ha mostrado madurez, paciencia y contundencia, cualidades que lo convierten en una amenaza real para el reinado de Inoue.
El enfrentamiento entre Naoya Inoue y Junto Nakatani representa una de las grandes citas del boxeo en 2026, no solo por los títulos en disputa, sino también por el nivel de ambos protagonistas. En el Tokyo Dome, el público será testigo de una noche que podría redefinir el futuro de la división supergallo.
Cartelera de la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani
- Peso Supergallo — Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, 12 rounds, por el campeonato indiscutido de Peso Supergallo de Inoue.
- Peso Gallo — Takuma Inoue vs. Kazuto Ioka, 12 rounds, por el título Peso Gallo del CMB.
- Peso Mosca — Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka, 10 rounds.
- Peso Pluma — Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe, 10 rounds.
- Peso Welter — Sora Tanaka vs. Jin Sasaki, 10 rounds.
- Peso Supermediano — Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki, 10 rounds.
- Peso Supergallo — Yoshiki Takei vs. DeKang Wang, 8 rounds.