David Benavídez y Gilberto “El Zurdo” Ramírez protagonizarán una de las peleas más esperadas de 2026, en la que el estadounidense intentará arrebatarle al mexicano sus títulos mundiales del peso crucero de la AMB y la OMB. El combate formará parte de la cartelera estelar del evento “Cinco de Mayo y Boxeo”, que se llevará a cabo este sábado 2 de mayo (18:00 horas, Tiempo del Centro de México; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) sobre el ring del T‑Mobile Arena, en Las Vegas, Nevada. ¿Quieres ver la pelea en tu Smart TV, tableta, teléfono móvil o PC? Aquí te contamos cuál es el canal de TV y el servicio de streaming que cuentan con los derechos exclusivos de esta velada de boxeo.

En Estados Unidos, la pelea entre David Benavídez y Gilberto Ramírez se transmitirá vía streaming a través de y .

En México, en cambio, podrá verse en vivo, gratis y online por la señal abierta de TV Azteca (Canal 7, Box Azteca), también vía web en TV Azteca Deportes, por cable en ESPN KnockOut y a través de la app de Disney Premium.

En el resto de Latinoamérica, incluyendo países como Argentina, Colombia, Perú y Chile, la transmisión en vivo del choque entre ‘El Zurdo’ Ramírez y David Benavídez correrá a cargo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium, además de estar disponible globalmente a través de DAZN.

En España, la cobertura exclusiva del David Benavídez vs. Gilberto Ramírez se verá a través de DAZN.

Recuerda que la velada del “Cinco de Mayo y Boxeo” también tendrá otros dos combates muy interesantes como los de Armando Reséndiz contra Jaime Munguía y Óscar Duarte frente a Ángel Fierro.

¿A qué hora empieza y en qué canal transmiten la pelea David Benavídez vs. Gilberto Ramírez por boxeo mundial?

PaísesHorarioHora de la estelarCanales TV / Streaming
Estados Unidos8 p.m. ET / 5 p.m. PT11:30 p.m. ET / 8:30 p.m. PTDAZN PPV y Amazon Prime Video PPV
México18:0021:30TV Azteca 7, Box Azteca, ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Costa Rica18:0021:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
El Salvador18:0021:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Nicaragua18:0021:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Guatemala18:0021:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Honduras18:0021:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Perú19:0022:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Colombia19:0022:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Ecuador19:0022:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Panamá19:0022:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Venezuela20:0023:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Puerto Rico20:0023:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Rep. Dominicana20:0023:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Bolivia20:0023:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Canadá20:0023:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Chile20:0023:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Paraguay21:0000:30 (03/05)ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Argentina21:0000:30 (03/05)ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Uruguay21:0000:30 (03/05)ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
España02:0005:30 (03/05)DAZN
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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