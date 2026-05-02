La espera terminó. David Benavídez y “El Zurdo” Gilberto Ramírez se enfrentarán este sábado 2 de mayo de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en un duelo de poder a poder por los títulos mundiales de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Este combate forma parte de una cartelera estelar de Premier Boxing Champions (PBC) en el marco del fin de semana del Cinco de Mayo, y será el plato fuerte de la jornada boxística. En esta práctica guía te contamos a qué hora empieza la pelea David Benavídez vs. El Zurdo Ramírez, qué canales la transmiten en Estados Unidos, México y otros países, y qué opciones legales tienes para verla por TV y online, incluyendo alternativas abiertas y de pago.

¿A qué hora es la pelea David Benavídez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez EN VIVO EN DIRECTO por Boxeo en Las Vegas?

La pelea de boxeo David Benavídez vs. Gilberto Ramírez por los cinturones mundiales de peso crucero AMB y OMB que ostenta “El Zurdo” tendrá lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, con una cartelera nutrida de combates de alto calibre.

Aunque el inicio exacto del combate estelar puede moverse unos minutos, aquí tienes los horarios referenciales para ver la pelea Benavídez vs. Ramírez EN VIVO según tu ubicación:

PAÍS HORARIO Estados Unidos (Costa Oeste – Las Vegas/Los Ángeles) Inicio de la cartelera principal: 17:00 (5:00 p. m.)

Pelea Benavídez vs. Ramírez: alrededor de las 20:20 (8:20 p. m.) México (hora del centro) Inicio del evento: 18:00 (6:00 p. m.)

Combate estelar: entre 21:30 y 22:00 (9:30 p. m. – 10:00 p. m.), según avancen las peleas previas Perú Cartelera principal: 18:00 (6:00 p. m.)

Pelea estelar: alrededor de las 21:20 (9:20 p. m.) Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay Inicio de la cartelera principal: 21:00 (9:00 p. m.)

Pelea Benavídez vs. Ramírez: cerca de las 00:20 (ya en la madrugada del domingo)

La velada incluye varias peleas de respaldo antes del combate principal, por lo que los horarios pueden variar ligeramente dependiendo de la duración de cada enfrentamiento preliminar.

Asimismo, se recomienda conectarse al menos 30 minutos antes del horario estimado del combate principal para no perder la salida de los boxeadores ni las presentaciones oficiales.

¿Dónde ver la pelea David Benavídez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez EN VIVO EN DIRECTO por Boxeo en Las Vegas?

En Estados Unidos, la pelea David Benavídez vs. Gilberto Ramírez se emitirá bajo modalidad de pago por evento (PPV), tanto por streaming como por televisión.

Amazon Prime Video (PBC PPV) DAZN Boxing PPV La transmisión principal en inglés estará disponible vía PPV a través de Amazon Prime Video. Para acceder, los usuarios deberán contratar el evento de Premier Boxing Champions en la sección de deportes de la plataforma. Como alternativa, la cartelera también podrá comprarse en DAZN, que ofrecerá la pelea en su modalidad de PPV dentro del catálogo de boxeo.

¿Dónde ver la pelea David Benavídez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez en México?

México es uno de los países con más opciones para ver Benavídez vs. Ramírez EN VIVO y EN DIRECTO, incluyendo señal abierta y plataformas online.

TV abierta TV de paga Streaming y plataformas online Azteca 7 (Box Azteca)La cadena TV Azteca transmitirá la pelea a través de Azteca 7, con la clásica narración de Box Azteca. ESPN KnockOutPara suscriptores de cable o satélite, ESPN KnockOut también emitirá la cartelera con cobertura especializada de boxeo. La velada estará disponible en streaming para suscriptores de Disney+ Premium, con transmisión completa de la cartelera.

¿Cómo ver la pelea David Benavídez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez en Latinoamérica?

Fuera de México, la transmisión de la pelea de boxeo David Benavídez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez en Latinoamérica se concentra principalmente en señales de TV de pago y plataformas de suscripción.

ESPN KnockOut Plataformas de streaming deportivas En varios países de la región (como Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y otros), ESPN KnockOut suele ser la ventana principal para este tipo de carteleras de Premier Boxing Champions. Los usuarios necesitan tener contratado el canal dentro de su paquete de cable o satélite. En algunos mercados, la pelea se podrá seguir a través de servicios de streaming vinculados a ESPN o a paquetes deportivos que integran la señal por internet, así como a través de Disney+ Premium donde aplique la alianza regional.

¿Dónde ver la pelea David Benavídez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez en España?

En España, la pelea David Benavídez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez se podrá disfrutar a través de la plataformas de streaming DAZN como parte del paquete de PPVs de boxeo.

Cartelera completa de la pelea David Benavídez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez

Gilberto Ramírez (c) vs. David Benavidez | Pelea de 12 rounds por los tpitulos de peso crucero OMB/AMB

José Armando Reséndiz (c) vs. Jaime Munguía | Pelea de 12 rounds por el título supermediano AMB

Oscar Duarte vs. Angel Daniel Fierro Barrera | Pelea de 10 rounds de peso superligero

Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez | Pelea de 10 rounds de peso superwelter

Jorge Chávez vs. Tito Sánchez | Pelea de peso supergallo

Daniel Blancas vs. Raúl Salomón | Pelea de 10 rounds por de peso supermediano

Juan Carrillo vs. Marlon Delgado | Pelea de 8 rounds de peso semipesado

Dylan Capetillo vs. James William Pierce III | Pelea de 4 rounds de peso ligero

Petr Khamukov vs. Bernard Joseph | Pelea de 10 rounds de peso mediano

Julio Ocampo Hernández vs. Carlos Lewis | Pelea de 6 rounds de peso ligero

Javier Meza vs. Damonte Smith | Pelea de 6 rounds de peso superligero