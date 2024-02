Sigue en directo, WWE Elimination Chamber 2024 desde Perth, Australia. Este sábado 24 de febrero a las 5 a.m. ET /2 a.m PT, el Optus Stadium será escenario de una cartelera en la que no solo habrá defensas de campeonatos, sino que se determinarán a los retadores de dos de los títulos más importantes camino a WrestleMania XL. El evento será transmitido en México por la cadena internacional FOX Sports, FOX Sports 2 y FOX Sports Premium. Conoce todos los detalles.

La cartelera del evento tendrá luchas como la de Rhea Ripley (c) vs. Nia Jax por el Campeonato Mundial Femenino de WWE, la de Finn Bálor & Damian Priest (c) vs. Pete Dunne & Tyler Bate por el Campeonato Indiscutido de Parejas de WWE, así como la participación especial de Seth “Freakin” Rollins y Cody Rhodes en “The Grayson Waller Effect”. Sin embargo, los combates que captarán la atención de todos serán las temidas Cámaras de Eliminación (una masculina y otra femenina) por el derecho a una oportunidad titular a la máxima presea de su respectiva división.

Datos del Elimination Chamber 2024

Dónde: Estadio Optus en Perth, Australia

Cuándo: sábado 24 de febrero a las 5 am ET

Transmisión: Peacock (USA) / FOX Sports (MX)

¿Dónde ver FOX Sports En Vivo, WWE Elimination Chamber 2024 desde México?

FOX Sports 1, 2 y 3 se encuentra disponible en los siguientes cableoperadores de México: Megacable, SKY, Izzy, Totalplay, Dish y Star TV. De esta manera podrás seguir todos los detalles del WWE Elimination Chamber 2024.

Canales de TV FOX Sports FOX Sports 2 FOX Sports 3 Megacable 303/1303 305/1305 307/1307 SKY 1549 1552 1558 Izzy 892 506 - Totalplay 522 527 569 Dish 330 332 334 Star TV 505 506 507

¿Cómo ver FOX Sports Premium EN VIVO, WWE Elimination Chamber 2024 desde México?

Fox Sports tiene una aplicación llamada Premium, el cual tiene un costo de 119 MXN mensuales. El servicio ofrece una programación exclusiva con transmisiones de WWE Elimination Chamber 2024 sin cortes comerciales. Si tienes contratado Amazon Prime, la transmisión de Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3, está incluida.

Total Play por 110 pesos mensuales

Izzi por 110 pesos mensuales

Sky por 110 pesos mensuales

Prime Video por 130 pesos mensuales

Claro Video por 130 pesos mensuales

Cinépolis por 130 pesos mensuales

¿A qué hora es el WWE Elimination Chamber 2024?

El segundo Premium Live Event de WWE del año comenzará este sábado 24 de febrero desde las 5:00 a.m. ET/ 2:00 a.m. PT. Consulta el horario del evento de lucha libre profesional según tu ubicación geográfica:

PAÍS HORARIO México 4.00 a. m. Colombia, Ecuador y Perú 5.00 a. m. Bolivia y Venezuela 6.00 a. m. Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 7.00 a. m. España 11.00 a. m.

Cartelera completa de WWE Elimination Chamber 2024

Rhea Ripley (c) vs. Nia Jax, por el Campeonato Mundial Femenino

Becky Lynch vs. Bianca Belair vs. Liv Morgan vs. Tiffany Stratton vs. Naomi vs. Raquel Rodriguez, pelea Elimination Chamber por ser retadora del Campeonato Mundial Femenino en Wrestlemania XL

Finn Bálor y Damian Priest (c) vs. Pete Dunne y Tyler Bate, por el Campeonato Indiscutido en Parejas de la WWE

Randy Orton vs. Drew McIntyre vs. Bobby Lashley vs. LA Knight vs. Kevin Owens vs. Logan Paul, pelea Elimination Chamber por ser retador del Campeonato Mundial de Peso Pesado en Wrestlemania XL