¡WWE regresa a Australia con Elimination Chamber 2024! El Optus Stadium, localizado en la ciudad de Perth, se prepara para recibir este sábado 24 de febrero a las 5 a.m. ET / 2 a.m. PT a las superestrellas de WWE que competirán en uno de los Eventos Premium En Vivo más importantes de la empresa de lucha libre profesional estadounidense por primera vez desde 2018. Echa un vistazo a continuación a los horarios y la cartelera completa del Evento Premium En Vivo que definirá dos de las contiendas más esperadas de WrestleMania XL a través de WWE Network.

En primer lugar tenemos a la campeona mundial femenina de WWE Rhea Ripley, que vuelve a su tierra natal no para visitar a sus paisanos sino para defender su título contra Nia Jax. Otra superestrella que se presentará ante sus compatriotas es Grayson Waller, quien en esta oportunidad tendrá como invitados en su segmento “The Grayson Waller Effect” a Seth “Freakin” Rollins y Cody Rhodes. Damian Priest y Finn Bálor pondrán en juego sus cinturones de Campeones Indiscutibles en Pareja de WWE frente a Pete Dunne y Tyler Bate.

Como plato principal, doce superestrellas (seis varones y seis mujeres) se enfrentarán en dos combates dentro de la temida Cámara de Eliminación. Encerrados en una estructura de acero, dos luchadores comienzan el combate, y a intervalos de tiempo se liberan otros participantes. Las eliminaciones se producen por pinfall o sumisión. El combate termina cuando solo uno queda en pie y cada ganador podrá desafiar al campeón de su respectiva división en “La Vitrina de los Inmortales”.

Cartelera completa de WWE Elimination Chamber 2024

Rhea Ripley (c) defenderá el Campeonato Mundial Femenino de la WWE contra Nia Jax

Becky Lynch vs. Bianca Belair vs. Liv Morgan vs. Naomi vs. Tiffany Stratton vs. Raquel Rodriguez lucharán en la Elimination Chamber para determinar a la Contendiente Nº 1 al Campeonato Mundial Femenino de la WWE en WrestleMania 40

Drew McIntyre vs. Randy Orton vs. Bobby Lashley vs. LA Knight vs. Kevin Owens vs. Logan Paul lucharán en la Elimination Chamber para determinar el Contendiente Nº 1 por el Campeón Mundial de Peso Pesado que ostenta Seth “Freakin” Rollins en WrestleMania 40

Seth “Freakin” Rollins y Cody Rhodes aparecerán en “The Grayson Waller Effect” durante Elimination Chamber

Finn Bálor y Damian Priest defenderán los campeonatos indiscutibles en pareja de WWE contra Pete Dunne y Tyler Bate

¿Cómo ver WWE Elimination Chamber 2024 en vivo?

El evento premium en vivo de WWE desde Perth, Australia, será transmitido para Estados Unidos por Peacock, pero debes tener una suscripción premium o premium-plus para verlo. A nivel internacional, estará disponible en WWE Network por un precio de suscripción de $9,99 al mes.

¿Dónde ver Elimination Chamber 2024 por WWE Network en vivo?

WWE Network es el servicio de streaming definitivo para los fanáticos de la WWE. Disfruta de todos los eventos premium en vivo, incluyendo Wrestlemania, Royal Rumble, Survivor Series y SummerSlam, sin costo adicional a tu suscripción. Además, accede a miles de horas de video a pedido con tus Superestrellas y Leyendas favoritas.

Toda la programación se puede ver en cualquier lugar que desee ver, incluidos televisores, consolas de juegos, teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras:

TV: Amazon Fire TV, Xiaomi TV Box, Apple TV, Google Chromecast, Roku, Philips Hue Sync, Nvidia Shield TV, LG, Samsung y algunas otras marcas de TV

Computadoras: Chrome OS, MacOS, Windows PC o cualquiera con algún navegador conocido como Chrome o Firefox

Celulares y Tablets con sistema operativo Android o iOS en versiones recientes para la nueva aplicación.

Consolas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S

¿A qué hora empieza WWE Elimination Chamber 2024 en vivo desde Perth?

Elimination Chamber: Perth se llevará a cabo este sábado 24 de febrero de 2024 a partir de las 05:00 am ET / 02:00 am PT. A continuación, en diferentes zonas horarias a nivel mundial del Royal Rumble 2024:

Región Fecha Pre-show Evento principal Estados Unidos y Canadá (ET) 24 de febrero 4 a.m. Eastern Standard Time 5 a.m. Eastern Standard Time Estados Unidos (CT) 24 de febrero 3 a.m. Central Standard Time 4 a.m. Central Standard Time Estados Unidos (MT) 24 de febrero 2 a.m. Mountain Standard Time 3 a.m. Central Standard Time Estados Unidos y Canadá (PT) 24 de febrero 1 a.m. Pacific Standard Time 2 a.m. Pacific Standard Time Estados Unidos (HST) 23-24 de febrero 11 p.m. Hawaiian Standard Time 12 a.m. Hawaiian Standard Time Reino Unido e Irlanda (GMT) 24 de febrero 10:00 a.m. Greenwich Mean Time 11:00 a.m. Greenwich Mean Time Australia (AWST) 24 de febrero 5:00 p.m Australian Western Standard Time 6:00 p.m. Australian Western Standard Time