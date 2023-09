Les Bleus, equipo de Francia, y All Blacks, de Nueva Zelanda, se estrenan este viernes 8 de septiembre (21:15 horas de París; 3:15 p. m. ET | 5:15 p. m. PT) en el Stade de France, ubicado en la ciudad de Saint-Denis, por la fecha 1 del grupo A del Mundial de Rugby 2023 que, precisamente, se desarrolla en territorio galo. La transmisión oficial para el público francés estará a cargo de Tf1 (TV) y M6 y France Télévisions (Streaming), mientras que los neozelandeses lo verán vía Sky Sport 1 (TV) y Sky Sport Now (Streaming).

NBC Sports, Peacock Premium, Sling y CNBC cuentan con los derechos oficial para televisar el Francia-Nueva Zelanda en los Estados Unidos.

Si te encuentras en Italia, tu mejor opción para ver el juego entre Les Blues y All Blacks será a través del tradicional RAI y Sky Sports Italia. En España, Movistar Plus transmitirá la Copa Mundial de Rugby por Movistar Deportes y #Vamos.

Los países que conforman el Reino Unido como Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte seguirán la cobertura del partido Francia contra Nueva Zelanda por ITV1.

Desde los países de Asia como Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Filipinas y Tailandia tendrás que que contratar la app de beIN Sports Connect.

SuperSport se encargará de emitir el juego Les Bleus vs. All Blacks para Sudáfrica.

¿Qué canal transmite Les Bleus (Francia) vs. All Blacks (Nueva Zelanda)?

Países Canales de TV Streaming Francia TF1 M6 y France Télévisions Nueva Zelanda Sky Sport 1 Sky Sport Now Argentina ESPN Star+ Estados Unidos NBC Sports Peacock Premium, Sling TV y CNBC Reino Unido ITV1 ITV App Sudáfrica - SuperSport Italia RAI y Sky Sport Italia RAI Play y Sky Italia app España Movistar Deportes y #Vamos Movistar Plus Chile ESPN Star+ México ESPN Star+ Puerto Rico NBC Sports Peacock Premium, Sling TV y CNBC República Dominicana ESPN Star+ Colombia ESPN Star+ Venezuela ESPN Star+ Perú ESPN Star+ Uruguay ESPN Star+ Ecuador ESPN Star+ Costa Rica ESPN Star+ Malasia - beIN Sports Honduras ESPN Star+