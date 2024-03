Este jueves 21 de marzo, Ecuador y Guatemala se enfrentarán en un cotejo de carácter amistoso desde el estadio Red Bull Arena, en Nueva Jersey, Estados Unidos a partir de las 20:30 horas (ET) | 19:30 (hora ecuatoriana) | 18:30 (hora guatemalteca).

La Tri llega a este encuentro sin su goleador estrella Enner Valencia, debido a que tiene un traumatismo sufrido en el último partido con su club, el Inter de Porto Alegre. Esta baja se suma a la de Óscar Zambrano, volante de Liga de Quito.

Ficha de datos sobre Ecuador vs. Guatemala

Ciudad: Nueva Jersey, Estados Unidos

Estadio: Red Bull Arena

Fecha y hora: jueves 21 de marzo, a las 8:30 p.m. (ET)

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Guatemala EN VIVO?

El duelo entre Ecuador vs. Guatemala no será televisado, por ende solo se podrá ver ONLINE, el encuentro tiene una hora pactada a las 20:30 horas (ET) | 19:30 (hora ecuatoriana) | 18:30 (hora guatemalteca). La señal que cuenta con los derechos exclusivos para transmitir el cotejo son El Canal del Fútbol, Triller TV+ y FubolBo.

Horario Ecuador vs. Guatemala, según país de Latinoamérica:

Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas