Este 24 de octubre de 2023, finalmente se lanzó “The Woman in Me”, las memorias de Britney Spears en el que la ‘Princesa del pop’ hace reveladoras confesiones, desde su dura infancia, caótica adolescencia, juventud llena de altibajos por su salud mental, su etapa como madre y la tutela de 13 años a manos de su padre.

Si bien, semanas antes de que su publicación saliera a la luz, ya se habían conocido algunos datos que nos mostraban la dura vida que tuvo la artista, como el hecho de que estuvo embarazada, pero abortó porque Justin Timberlake no quería sumir su responsabilidad cuando eran novios; en los siguientes párrafos, te mencionamos los puntos más importantes que toca.

UNA DURA INFANCIA

Britney Spears contó que sus padres peleaban a menudo cuando era niña, discusiones que siguieron hasta que se convirtió en adulta. Incluso dio a conocer que su progenitor Jamie Spears tomaba tanto que llegaba a perder el control, se volvía muy cruel y desaparecía de su casa por varios días.

Debido a que ella quería huir de esa difícil vida, encontró en la música una forma de escape. “Cuando estaba sola con mis pensamientos, mi mente se llenaba de preocupaciones y miedos. La música detuvo el ruido, me hizo sentir segura y me llevó a un lugar puro donde expresarme exactamente como quería ser visto y escuchado. Cantar unió la realidad y la fantasía, el mundo en el que vivía y el mundo que deseaba desesperadamente habitar”, escribió.

Britney Spears se presenta en el escenario durante el Jingle Ball 2016 de 102.7 KIIS FM presentado por Capital One en el Staples Center el 2 de diciembre de 2016 en Los Ángeles, California (Foto: Kevin Winter / Getty Images Norteamérica / AFP)

ODIABA SER LA “CHICA BUENA”

Al inicio de su carrera, los medios retrataron a Spears como la “chica buena y virgen”, pero según fue creciendo, ese calificativo no le gustó, ya que se había convertido en toda una mujer; es más, durante su noviazgo con Timberlake, ambos convivieron. Pese a su negativa de ser llamada así, sus managers impulsaron esa imagen, al igual que la prensa, porque tenía muchos seguidores adolescentes.

SIEMPRE CUESTIONABAN SU VIDA

Cada paso que daba la artista era sometido a constante escrutinio público, nada de lo que hacía o cómo se veía pasaba desapercibido. Un claro ejemplo eran los comentarios que se hacían respecto a sus senos, pues varios le consultaban si se había sometido a una cirugía estética, algo que la asustó, pues cada vez más hombres mayores aparecían entre sus seguidores. El constante acoso por saber cosas muy personales sobre ella, la llevaron a tomar el antidepresivo Prozac.

“CRY ME A RIVER” DE JUSTIN TIMBERLAKE LA DESTROZÓ

Tras el fin de su noviazgo en 2022, Justin Timberlake lanzó “Cry Me A River”, con el que da a entender que Britney lo había traicionado. En el videoclip se ve una joven parecida a la cantante, hecho que la dejó “destrozada y afectada”, pues los medios no dudaron en etiquetarla como “[la] ramera que le había roto el corazón al chico de oro de Estados Unidos”.

Pero eso no quedó ahí, ya que la intérprete de “Toxic” decidió contar su verdad y aseguró que el exintegrante de ‘N Sync la había engañado antes, hecho que la llevó a besar al coreógrafo Wade Robson en un bar. En su defensa dijo que actuó por decepción, pues siempre le había sido fiel a su novio.

SU GRAN APOYO FUE MADONNA

El fin de su relación con Timberlake significaron un duro golpe para ella, más porque él acabó todo con un mensaje de texto. Ella se deprimió y sintió devastada, pero su amistad con Madonna la ayudó a salir de ese hoyo. “Me ayudó a ver mucho acerca de mi situación con nuevos ojos. Necesitaba un poco de orientación en ese momento. Estaba confundida acerca de mi vida; en un momento dado, hizo conmigo una ceremonia del hilo rojo para iniciarme en la Cabalá y me dio un baúl lleno de libros del Zohar para orar. Ella me dijo que debía asegurarme de tomarme un tiempo para mi alma y traté de hacerlo. Ella modeló un tipo de fortaleza que necesitaba ver”, relató.

LA VEZ QUE LLORÓ EN UNA ENTREVISTA

En sus memorias, Britney recuerda la entrevista que en 2003 le hizo Diane Sawyer, quien la hizo llorar con preguntas sobre el fin de su relación con Justin. “No debería haberme visto obligada a hablar en la televisión nacional, obligada a llorar delante de esta extraña, una mujer que me perseguía implacablemente”. La cantante señala que ella no quiso estar ahí, pero fue obligada por su padre y su equipo directivo.

Asimismo, cuestionó su aparición en el programa radial de Ryan Seacrest en 2007, que había sido pactado para promocionar su álbum de estudio “Blackout”, pero en su lugar, el entrevistador le consultó sobre sus dos hijos.

¿POR QUÉ SE ACABÓ SU MATRIMONIO CON KEVIN FEDERLINE?

La intérprete de “Baby One More Time” reveló en su libro que su matrimonio con Kevin Federline, con quien tuvo dos hijos, se acabó a causa de la fama que buscaba su esposo, quien estuvo obsesionado con su carrera musical, pues se negaba a verla cuando estaba grabando su álbum en solitario. Una de las cosas que más le dolió fue ver cómo él fingía que ella no existía.

EN 2007 SE RAPÓ LA CABEZA

Britney Spears estaba atravesando un doloroso divorcio y la pérdida de la custodia legal de sus hijos; es decir, sentía que su vida empezaba a desmoronarse, pero al ver que los medios de comunicación seguían cada uno de sus movimientos decidió raparse la cabeza en 2007. “Como parte de su intento por obtener la custodia total, Kevin intentó convencer a todos de que yo estaba completamente fuera de control y decir que ya no debería tener a mis hijos. Después de no poder ver a los niños durante semanas y semanas, y los paparazzi acechándome, les di algo de material: entré en una peluquería, cogí la maquinilla y me afeité todo el pelo. Todos pensaron que era gracioso. ¡Mira qué loca está! Pero nadie parecía entender que yo simplemente estaba fuera de sí de pena. Me habían quitado a mis hijos”, narró.

“Me habían observado mucho mientras crecía. Me miraron de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaban de mi cuerpo, desde que era adolescente. Afeitarme la cabeza y comportarme mal eran mis formas de contraatacar. Quisieron hacerme entender que esos días se habían acabado. Tuve que dejarme crecer el pelo de nuevo y ponerme en forma. Tenía que irme pronto a la cama y tomarme la medicación que mandaban tomar”, escribió.

LOS ABUSOS Y LAS HUMILLACIONES QUE VIVIÓ EN SU TUTELA

Después que su padre obtuviera su tutela, Britney ya no tenía control sobre su vida, ni personal ni profesional, pues otros decidían lo que iba a hacer y con quién, incluso monitoreaban su celular. “Me acostaba temprano. Y luego me despertaría y volvería a hacer lo que me decían. Y otra vez. Y otra vez. Era como el Día de la Marmota. Lo hice durante 13 años”, narra en “The Woman in Me”.

Si quería salir con alguien, un equipo de seguridad tenía que revisar la casa a la que iba a llegar para cerciorarse que no hubiera alcohol ni drogas. Pero eso no fue lo peor, ya que el empleado de su exmánager Lou Taylor, Robin Greenhill, le contaba a su cita su historial médico y sexual. “Esto fue antes de la primera cita. Todo fue humillante”, menciona.

Además, le asignaban un monto exacto para sus gastos, dinero que a veces no le alcanzaba. Cuando ella rechazaba algunas cosas para sus presentaciones, su padre en represalia la metía en un centro de tratamiento de rehabilitación. “Me encerraron contra mi voluntad durante meses. No podía salir. No podía conducir un coche. Tuve que donar sangre semanalmente. No podía bañarme en privado”, escribió en sus memorias. A esto hay que sumarle que le recetaron litio, una droga que la volvía lenta, incluso hubo ocasiones en las que no sabía quién era.

LA TRAICIÓN DE SU FAMILIA

Britney Spears se siente traicionada por su familia, ya que bajo la tutela en la que vivió 13 años, le quitaron su libertad. No sólo ello, lamenta que su madre y hermana escribieran libros de sus momentos difíciles.

“Mientras yo luchaba contra la tutela y recibía mucha atención de la prensa, [mi hermana] estaba escribiendo un libro aprovechándolo. Mientras todo se estaba desmoronando para mí, mi madre estaba escribiendo unas memorias. Ella compartiría cada uno de mis errores en la televisión, promocionando su libro. El libro fue enorme para ella y todo a costa mía”, se lee en “The Woman in Me”.