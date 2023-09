Se juraron amor eterno por segunda vez, pero ahora ante los ojos de Dios. Luego de que Maity Interiano y Anuar Zidan se casaran por civil en el mes de junio, también decidieron casarse por religioso en una ceremonia muy íntima donde estuvieron acompañados por familiares y amigos cercanos. La periodista y el empresario festejaron como se debe este importante momento y aquí te contamos todos los detalles del evento.

La boda, que desde meses atrás, generó gran expectativa se realizó en la localidad de Cuernavaca, en México, y selló el romance que desde tiempo atrás unió a la periodista Maity Interiano con el empresario Anuar Zidan.

Por ello, todos han quedado muy emocionados de ver feliz a la pareja que a mediados de año realizó una ceremonia civil para contraer nupcias.

En febrero de 2023 Anuar Zidan le pidió matrimonio a Maity Interiano (Foto: Maity Interiano/Instagram)

LA BODA RELIGIOSA

Maity Interiano y Anuar Zidan se casaron en la iglesia San José El Calvario, que se encuentra ubicada enla zona céntrica de la Ciudad de México. El encargado de presidir la ceremonia fue el padre Juan Díaz Pérez desde las 16:00 horas.

Para la ocasión Maity Interiano llegó acompañada por su padre Ernesto Interiano y ambos caminar hacia el altar donde la esperaba Anuar. La canción para ese momento fue “Can’t help falling in love”, segú informó ¡Hola!.

En el evento religioso estuvieron la familia de la novia: Ernesto y Hena (padre y madre) y Julián y Mariluz Zidán (padres del novio).

LA RECEPCIÓN LUEGO DE LA BODA

Distintos medios internacionales informaron sobre uno de los eventos considerado como el más importante del 2023: la boda de Maity Interiano y Anuar Zidan.

Y es que grande fue la sorpresa para muchos cuando se conocieron algunos detalles de la boda de ensueño. De acuerdo a Univision, el evento se realizó el 23 de septiembre en el lugar conocido como ‘Las mañanitas’, en Cuernavaca (México).

Para la ocasión, la novia llegó en un auto clásico y en el local la esperaban un grupo de mariachis quienes entonaban canciones luego de la ceremonia. Allí la esperó su hoy amado esposo. (Ver fotos)

EL BAILE DE LOS RECIÉN CASADOS

Otro detalle que impresionó a todos fueron los pasos de baile que dieron tanto Maity y Anuar. Ellos se movían y se miraban fijamente al ritmo de la canción “Si tú me lo pides” de Pedro Capó. Alrededor de ellos los invitados aplaudian y movían pañuelos blancos.

Obviamente, lo que tampoco pudo faltar fue el tradicional vals de matrimonio.

Maity Interiano y Anuar Zidan bailando (Foto: Francisca/Instagram)

LOS INVITADOS A LA BODA

Fueron distintas las celebridades que se hicieron presentes en la boda de Maity y Anuar. Entre ellos estaban:

Satcha Pretto

Alan Tacher

Francisca

Pamela Silva

Karina Banda

Carlos Ponce

Cristy Bernal, entre otros.

Todos ellos disfrutaron del evento y no dudaron en sacar los pasos de baile que se tenían bien guardados.

Alan Tacher y otros invitados a la boda (Foto: Alan Tacher/Instagram)

Alan Tacher y Francisca se pusieron a bailar en la ceremonia (Foto: Alan Tacher/Instagram)

Karina Banda también estuvo presente (Foto: Karina Banda/Instagram)

¿HUBO UNA FIESTA PREBODA?

Sí. De acuerdo a la revista ¡Hola!, la pareja decidió realizar una fiesta preboda el viernes 22 de septiembre en el Anticavilla Hotel.

El lugar destaca por tener un diseño colonial del siglo XVII que con el pasar de los años fue transformada en un hotel boutique.

LOS VESTIDOS DE LA NOVIA

Para aquella ocasión, el citado medio indicó que, Maity eligió un vestido creado por la diseñadora dominicana Anel Verna.

Pero la periodista se volvió a lucir con un traje muy especial en el día de su boda, pues llevó un vestido blanco creado por la española Rosa Clará, destacada por elaborar looks nupciales.

“La conocí hace 10 años y en ese momento ella me dijo, ‘cuando tú te cases, yo te hago el vestido’ y pensé que era algo como más por agradar o por el momento; pero, pasaron 10 años y ella mantuvo su palabra. Y al darse cuenta de que me había comprometido, nos pusimos en contacto y me hicieron un vestido”, indicó Maity a la revista ¡Hola!. (VER FOTOS)

LOOK, MAQUILLAJE Y ACCESORIOS

Maity Interiano brilló con luz propia el día de su boda, pues llevaba un maquillaje de acuerdo al momento. Detrás de ello estuvo Millie Morales, quien le ayudó a lucir un look natural y elegante. Según indicó la profesional en estilismo se usó, para la ocasión, un maquillaje sencillo y juvenil.

También llevaba el cabello amarrado, una pequeña corona con brillantes y un velo largo.