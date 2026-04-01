Desde el Centro Espacial Kennedy de Florida, Estados Unidos, la NASA transmitirá en sus plataformas oficiales el lanzamiento del Artemis II, la nave que sobrevolará la Luna con 4 astronautas a bordo, en una misión histórica que se concretará este miércoles 1 de abril de 2026. Los miembros de la tripulación son: el comandante de la misión Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch que es ingeniera eléctrica y Jeremy Hansen, coronel de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Aquí te dejo con todos los detalles para seguir el lanzamiento del Artemis 2 desde NASA TV .

Consulta a qué hora y dónde ver el lanzamiento del Artemis II de la NASA, este miércoles 1 de abril de 2026, desde México, Estados Unidos, España. (Foto: AFP)

¿Qué ofrecerá la transmisión de NASA+ y NASA TV?

Cobertura continua desde la mañana del lanzamiento con foco en preparativos, clima, decisiones de “go/no-go” y cronograma de cuenta regresiva.

Narración en directo del lanzamiento de Artemis II: encendido de motores, despegue, separación de etapas y confirmación de la trayectoria hacia la Luna.

Comentarios de expertos, entrevistas con responsables de misión y explicaciones didácticas de la tecnología del cohete SLS y la nave Orion.

Gráficos y animaciones en tiempo real mostrando la altitud, velocidad y posición de la nave durante su viaje alrededor de la Luna.

Segmentos especiales sobre la tripulación, el programa Artemis y los próximos pasos hacia futuras misiones lunares.

¿Cómo ver NASA TV Plus EN VIVO, lanzamiento del Artemis II?

Pasos generales para ver la transmisión gratis (sin suscripción ni pago):

Navegador web en PC o portátil:

Entrar al sitio oficial de la NASA y acceder a la sección “NASA Live” o “NASA TV”.

Abrir el portal de streaming NASA+ desde la web oficial para ver el directo y contenidos relacionados.

Dispositivos móviles (iOS y Android):

Descargar la app oficial de la NASA desde la tienda correspondiente.

Abrir la sección de directos (NASA TV / NASA Live / NASA+) y seleccionar la transmisión de Artemis II.

Televisores inteligentes y dispositivos de streaming:

Buscar y descargar la app de NASA o NASA+ en Roku, Apple TV, Google TV o Amazon Fire TV.

Iniciar la app, ir a la pestaña de “Live” o “Artemis II” y reproducir el evento.

Plataformas de terceros:

Entrar al canal oficial de la NASA en YouTube, donde se emitirá la señal en paralelo.

En algunos países, verificar si plataformas asociadas como Amazon Prime integran el directo de NASA+, teniendo en cuenta que podrían requerir suscripción.

¿A qué hora será el lanzamiento del Artemis II de la NASA?

El lanzamiento del Artemis II de la NASA está programado para el miércoles 1 de abril de 2026 a partir de las 6:24 p.m. Tiempo del Este desde Florida. Aquí te dejo con más horarios.

México (CDMX) y Centroamérica: 4:24 p.m.

4:24 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador y EE. UU. (CT): 5:24 p.m.

5:24 p.m. República Dominicana, Puerto Rico y EE. UU. (ET): 6:24 p.m.

6:24 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 7:24 p.m.

7:24 p.m. España: 12:24 a.m. (madrugada del jueves 2 de abril).