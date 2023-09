Conocido como uno de los programas más exitosos e hilarantes de la televisión en habla hispana, “Caso cerrado” sigue dando de qué hablar en pleno 2023. Si bien la serie dejó de producirse hace varios años, Telemundo aún sigue televisando distintas ediciones del espacio conducido por la doctora Ana María Polo.

Disputas familiares, divorcios, rompimientos amorosos y un sinfín de problemas llegaron a ser resueltos en “Caso cerrado”, el exitoso programa de batallas legales estrenado en 2001 y producido por la carismática Ana María Polo.

Contrariamente a lo que muchos detractores del espacio creen, el programa posee casos reales, aunque algunos de estos problemas fueron interpretados por actores para poder defender la privacidad de los protagonistas reales y no se vulnere su identidad.

Ana María Polo alcanzó la fama internacional por conducir el programa “Caso cerrado” (Foto: Ana María Polo / Instagram)

Uno de los casos que mayor atención acaparó en su momento tuvo que ver con la mexicana Karina Banda, quien llegó a dramatizar el caso de Margarita, una mujer casada que cayó en el pecado y le fue infiel a su esposo con su instructor de gimnasio.

Y así, al igual que Karina, existen decenas de actores que dramatizaron algunos de los casos más estrafalarios y polémicos, siendo Rafael Pedroza, actor de grandes series como “Sin senos no hay paraíso”, uno de ellos.

“CASO CERRADO”: ¿CUÁNTO PAGABAN PARA RECREAR PROBLEMAS LEGALES?

A través de su cuenta oficial de TikTok, el actor colombiano se dio tiempo de responder a ciertos detractores que tildan de falso el programa de Ana María Polo. “La gran mayoría de los casos son casos reales, pero los protagonistas no se atreven a ir a exponer su historia y entonces por eso contratan a los actores”, sostiene.

Pedroza en "Caso cerrado" (Foto: Telemundo)

En esa línea, el actor también se animó a defender la veracidad del show televisivo producido por Telemundo. “Mucha gente me dice ‘no, ya yo no quiero seguir viendo ese programa porque todo es mentira’. Otra gente me dice que por qué yo como actor me presto para hacer una cosa de esas. Es que yo soy actor, yo vivo de eso”, explicó el también dramaturgo.

Asimismo, el actor nacido en Barranquilla reveló la suma que le pagaron por interpretar uno de los casos, además de otros servicios como tickets de avión. “Me pagaron un buen dinero, me pagaron como unos 400 dólares, además de eso me pagaron los billetes de avión obviamente desde Colombia hasta Miami”, indicó.

Finalmente, dejó en claro que la producción también le brindó los gastos de comida.“Estuve 4 días en un hotel con todos los gastos pagos: alimentación, hospedaje”, dijo.

¿POR QUÉ ACABÓ “CASO CERRADO”?

Era octubre del 2019 cuando la Doctora Polo anunció el fin definitivo de “Caso Cerrado” para, según su versión, darle paso a otros proyectos dentro de su vasta trayectoria artística.

“Este es mi último año en televisión. Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, manifestó la cubana a “Associated Press”.

El programa de Telemundo tuvo su apogeo durante la década antepasada (Foto: Ana María Polo / Instagram)