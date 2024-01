Luego de varios años como galán de telenovelas, Danilo Carrera decidió incursionar como presentador de televisión, convirtiéndose en uno de los integrantes de “Hoy Día”, el matinal de Telemundo en el que comparte pantalla con Penélope Menchaca, Daniel Arenas, entre otros.

Previo a su llegada a la cadena hispana, la celeb de Estados Unidos tuvo un destacado paso en producciones de TelevisaUnivision, pero abandonó su posición como actor para apoyar a su madre, quien pasa por un duro tratamiento por enfermedad.

Y es que pese a que en más de una ocasión se ha mostrado abierto ante los medios, el exnovio de Michelle Renaud tiene algunas historias que nunca ha contado, como la vez que rechazó a un reconocido cantante que se mostró interesado en conocerlo.

El actor de 35 años se ha convertido en uno de los más populares de la televisión (Foto: Danilo Carrera / Instagram)

LA HISTORIA DE DANILO CARRERA Y RICKY MARTIN

El actor de 35 años se presentó en el pódcast “Morfi”, conducido por sus compatriotas ecuatorianos Danny y Carlos, en donde respondió varias preguntas sobre su experiencia en la televisión, además de una curiosa anécdota con Ricky Martin.

“¿Hay algún famoso que nunca te esperaste que te siga en Instagram?”, preguntaron los conductores del show. Ante esto, el galán de “El amor invencible” y “Vencer la ausencia” reveló que el boricua se mostró interesado en concretar un encuentro.

“Me seguía Ricky Martin, ya me dejó de seguir, pero me seguía el man”, explicó Carrera ante la sorpresa de los conductores.

Según el actor, el cantante, 17 años mayor que él, intentó conocerlo, pero no lo consiguió, pues no estaba interesado.

“Nunca lo conocí a él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo. Nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no juego en esa liga”, resaltó.

De acuerdo con Danilo Carrera, Ricky Martin intentó contactarlo por Instagram (Foto: Suzanne Cordeiro / AFP)

DANILO CARRERA ADMIRABA A RICKY MARTIN

Pese a la curiosa historia, el actor ecuatoriano destacó que siempre fue admirador de la música del exintegrante de Menudo, ya sea como miembro de la banda juvenil, como en su larga carrera como solista.

“Era de las personas que más me gustaba a mí su música de chiquito, canciones como ‘Tu recuerdo’ que la gente no conoce mucho. En el 98, cuando el man canta ‘La copa de la vida’ para el mundial, yo tenía 8 años, para mí es la canción más top de las tops”, expresó emocionado.

Sin embargo, la admiración termina allí y no se decidió a conocer al boricua, quien por el momento no se ha pronunciado sobre los comentarios del ahora conductor de Telemundo.

“La gente me decía: ‘oye, Ricky Martin te sigue’, obvio que me sigue, pues, obvio, yo soy el target del man”, sentenció ente risas.