Bad Bunny volvió a ser viral y no por su disco “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, sino por otro arranque de ira contra sus seguidores. Después de lanzar el celular de una fanática que quiso sacarse un selfie, la celebridad expresó su molestia en un canal virtual por la canción “Nostalgia”, de FlowGPT, en la que se usó su voz para una composición realizada con inteligencia artificial y trabajo humano.

“Si a ustedes les gusta esa m… de canción que está viral en TikTok salgan de este grupo ahora mismo”, escribió la figura mediática, quien luego borró sus publicaciones en la citada red social.

Parecía que su ira no tenía final porque, en un medio para sus seguidores, Benito agregó que “ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así. Así que chu, chu, fuera... Dios mío, no los quiero en la gira tampoco”.

Antes de que sepas más sobre FlowGPT, te dejamos la canción que, probablemente, habías escuchado en TikTok y pensabas que era un nuevo sencillo del ahora furioso Bad Bunny.

¿QUÉ ES FLOWGPT?

FlowGPT es una cuenta en TikTok que hace “colaboraciones” y “crea” canciones con inteligencia artificial y trabajo humano. En su perfil de la red social, se define como “el primer artista mitad humano, mitad IA”.

De acuerdo a sus descripciones, la parte tecnológica “transforma” las voces de los artistas que busca imitar. Mientras que, la parte humana, “compone, produce e interpreta” los temas musicales.

Por ello, ha sido un tanto difícil diferenciar la canción “Nostalgia” (con Daddy Yankee y Justin Bieber) de un sencillo original de Bad Bunny. Y esta verosimilitud, por supuesto, ha enfurecido al Conejo Malo, quien arremetió contra sus seguidores que disfrutan de la composición viral.

FlowGPT ya ha estado en boca de todos mucho antes, cuando lanzó, por ejemplo, una “colaboración” entre Peso Pluma y Luis Miguel en “TQuilas” y otros temas con voces de Karol G, Anuel AA, Rauw Alejandro, Feid, entre otros.

¿Bad Bunny se bajó la canción de FlowGPT? Sí, así lo comunicó el robot en su canal de WhatsAPP, donde escribió que el Conejo Malo se enojó con él.

“Les informo Bad Bunny me bajó la canción, así que probablemente solo puedan escucharla por YouTube por ahora, pero tranquilos… mucho amor y buena música para todos 🌐💛”, dice el mensaje de FlowGPT.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE FLOWGPT?

La persona que estaría detrás de FlowGPT es el chileno Maury Senpai, un tiktoker que ha contado que no se le abrieron las puertas de la industria musical. Sin embargo, encontró una forma de seguir haciendo lo que le gusta, con sus conocimientos de inteligencia artificial.

Maury se ha mostrado en contra en cómo se maneja lo que llama “monopolio” en el mundo de los artistas musical, en lo que se estarían perdiendo nuevos talentos que, según menciona, no tienen influencias o contactos.