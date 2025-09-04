A solo un día del partido inaugural de la NFL en Brasil, que se enfrentarán los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers, se siente mucha emoción por la participación de Karol G en el show de medio tiempo. De hecho, la cantante misma ha expresado su felicidad ante este nuevo logro que ha conseguido en su trayectoria.

Mediante su cuenta de Instagram, la artista colombiana publicó una historia donde se le observa ingresando al NEO Química Arena, recinto donde se disputará este encuentro de fútbol americano, y asegura que está sintiendo una gran vibra positiva.

“Puedo sentir la energía. ¿No puedes sentir la energía?", fueron sus palabras de la intérprete de ‘Si antes te hubiera conocido’.

Karol G presente en el Arena Corinthians, recinto que abarcará el encuentro inaugural entre los Chiefs y Chargers. (Crédito: @karolg / Instagram)

Es más, en una parte de este corto clip, la cantante de música urbana escribió “Ya quiero que sea mañana familia”, demostrando que está ansiosa por brindar su presentación con sus éxitos musicales.

La presencia de Karol G marca un acontecimiento importante para la música latina, ya que sería una de las dos artistas femeninas nacidas en Latinoamérica que estuvieron presentes en estos shows de medio tiempo que brinda la NFL, que se caracteriza por traer artistas de renombre internacional.

La primera artista fue Shakira. Sin embargo, la diferencia radica en que la cantante de 48 años lo realizó en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV (2020) y en compañía de Jennifer Lopez.

Karol G se une Shakira como las únicas artistas latinas en aparecer en shows de medio tiempo de la NFL. (Crédito: @karolg / Instagram)

Sería el primer partido oficial de la NFL en Brasil

Este evento deportivo también tiene un significado especial en tierras brasileñas, ya que sería el primer país latinoamericano en abarcar un encuentro inaugural de NFL. Este duelo entre Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers será transmitido en directo y de forma gratuita por YouTube este viernes 5 de septiembre.

