Mariana Downing, Miss República Dominicana 2023, fue blanco de duras críticas por no dominar el idioma español y haber nacido en Estados Unidos; sin embargo, ella no se quedó callado y respondió a sus detractores; incluso, señaló por qué decidió representar al país caribeño.

Cabe precisar que el malestar de los dominicanos se originó cuando en la ronda de preguntas decidió contestar en inglés. “Entre ser inteligente, bella o rica, yo sería inteligente. La inteligencia construye legados y la belleza interior es lo más importante en una sociedad regida por la educación. Necesitamos la inteligencia para llegar lejos. La riqueza viene con la inteligencia y ‘El conocimiento es poder’, como dijo Nelson Mandela”, si bien su respuesta agradó a los asistentes, varios la reprocharon por no hablar en el idioma oficial.

Pero eso no es todo, ya que en un clip subido a redes sociales señaló que no nació en el país del Caribe. “Yo estoy hablando en español, mira en una, ¿no? En dos meses, mi español va a estar perfecto. Es que yo domino el inglés, no es mi culpa que yo nací en Estados Unidos”, dijo Downing desatando la furia de muchos. Tras ello, fue cuestionada por sus acompañantes, quienes le consultaron: “¿Pero qué tú eres?” y ella sin dudarlo dijo: “¡Dominicana!”.

MARIANA DOWNING RESPONDE POR QUÉ REPRESENTA A REPÚBLICA DOMINICANA Y NO A ESTADOS UNIDOS

Tal como lo señaló en el clip con sus amigos, Mariana Downing nació en Estados Unidos, donde se crio y pasó la mayor parte de su vida, motivo por el cual, y como la ha explicado, domina el inglés. Entonces, la pregunta que todos se hacen es por qué no decidió representar al país norteamericano.

La respuesta es simple, ella al ser hija de una dominicana, adquirió la nacionalidad de esta nación, por lo que le inculcaron su cultura, costumbres e historia, tanto que amó desde el primer momento el país de su madre, por ello decidió convertirse en la representante de República Dominicana para Miss Universo 2023.

“El idioma que domino es inglés y cuando me expreso, quiero expresarme inteligente, yo quiero expresarme con las cosas que yo entiendo. Podría representar también al Reino Unido [de donde es su padre] o los Estados Unidos, pero yo quería representar a República Dominicana. Yo soy dominicana de sangre, mi mamá es de Cotui, y lo siento en mis raíces”, dijo al programa “Al Rojo Vivo”, de Telemundo.

Finalmente, manifestó que no tienen por qué criticarla. “Los hijos de inmigrantes dominicanos que salieron a buscar una mejor calidad de vida también tenemos derecho a representar a nuestro país”, precisó la top model internacional.