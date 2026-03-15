Team USA vs. República Dominicana en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 no es solo un partido más en el calendario: es el cruce que todo el mundo del diamante tenía subrayado desde que se conoció el cuadro. Estados Unidos llega con la piel curtida por juegos apretados y finales de infarto, obligado a exprimir cada recurso para seguir con vida. República Dominicana, en cambio, aterriza en Miami con la aura de gigante, después de firmar actuaciones que han rozado la perfección en ambos lados de la pelota.

¿Quién ganó el juego Estados Unidos vs. República Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Sigue en vivo y en directo, el resultado del juego entre Estados Unidos y República Dominicana por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Estados Unidos (Team USA) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 7 0 República Dominicana (DO) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1

Previa del Team USA vs. Rep. Dominicana

El escenario de este choque de trenes será el LoanDepot Park de Miami, un parque que ya se ha acostumbrado a albergar noches grandes y atmósferas cargadas de ruido latino. Allí, el domingo 15 de marzo, a las 20:00 horas de Santo Domingo (8 p.m. ET / 5 p.m. PT), se medirán dos estilos de entender el juego: la frialdad y el oficio de un line up estadounidense acostumbrado a octubre, frente al desparpajo y la agresividad ofensiva de una novena quisqueyana sin miedo a arriesgar. Cada turno, cada pitcheo, tendrá olor a eliminación directa.

Mientras Estados Unidos ha aprendido a convivir con el filo del cuchillo, resolviendo duelos que se complicaron más de la cuenta, República Dominicana ha mandado mensajes contundentes desde el primer inning. Sus palizas, incluido el 10x0 ante Corea del Sur bajo la Regla de la Misericordia, han dejado claro que no se conforma con ganar: quiere imponer respeto. En contraste, el Team USA ha tenido que recurrir a remontadas, a batazos oportunos y a salidas de bullpen casi perfectas para sostener su candidatura.

En medio de ese contraste se levanta la gran historia de esta semifinal: ¿pesará más la inercia dominante de los caribeños o la capacidad de los estadounidenses para sobrevivir a contextos límite? Con figuras de MLB en prácticamente todas las posiciones y un estadio listo para vibrar a estadio lleno, el duelo promete más que un boleto a la final. Para muchos, será el partido que definirá el relato de este Clásico Mundial de Béisbol 2026 y el punto de referencia cuando se vuelva a hablar de grandes noches de selecciones en el diamante.