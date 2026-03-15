Los Óscar 2026 llegan a su 98ª edición este domingo 15 de marzo, desde el icónico Teatro Dolby de Hollywood, con una ceremonia que arrancará a las 7 p.m. ET / 4 p.m. PT (17:00 horas del Tiempo de Centro de México). La temporada de premios ha quedado reducida, en buena medida, a un enfrentamiento central que domina las apuestas: el musical de terror vampírico “Pecadores”, de Ryan Coogler, frente a la epopeya contemporánea “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson. La primera hace historia con 16 nominaciones, un registro sin precedentes, mientras la segunda le sigue muy de cerca con 13 menciones, configurando una carrera tan cerrada que pocos se atreven a pronosticar un ganador. En México y buena parte de Latinoamérica, la ceremonia podrá verse a través de TNT y la plataforma MAX, tanto en teléfonos celulares como en Smart TV, tablet y computadora.

Premios Óscar 2026: horario, canal de TV y dónde ver en vivo los Oscars Awards

Premios Oscar 2026 Evento de cine 1. ¿Qué canal transmite? TNT Latinoamérica y HBO Max 2. ¿A qué hora empieza? 7pm ET / 4pm PT (17:00 MEX; 18:00 COL, PER y ECU; 20:00 ARG y CHI) 3. ¿Cuándo es? Domingo 15 de marzo de 2026 4. ¿Dónde es la ceremonia? Dolby Theatre at Ovation Hollywood de Los Ángeles, California 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el minuto a minuto por el sitio web de Mag de El Comercio

Lejos de ser un simple duelo de cifras, el choque entre estas dos producciones también enfrenta visiones de país y de cine. “Pecadores” se sumerge en el conflicto racial en Estados Unidos combinando elementos de terror y musical, un híbrido poco habitual para el gusto tradicional de la Academia, pero reforzado por una taquilla poderosa y una recepción crítica entusiasta. “Una batalla tras otra”, en cambio, sigue a un exrevolucionario sumido en la desesperación en un Estados Unidos tensionado por supremacistas blancos, activistas e inmigrantes, y ha competido en la temporada como comedia, otro género que históricamente no arrasa en los Óscar. Si la noche se decanta con fuerza por alguna de las dos, no sería descabellado que se acercara al legendario techo de 11 estatuillas que comparten “Ben-Hur”, “Titanic” y “El retorno del rey”.

La pugna se extiende al apartado de mejor dirección. Paul Thomas Anderson podría, por fin, levantar su primer Óscar tras acumular 14 nominaciones a lo largo de su carrera, mientras Ryan Coogler tiene ante sí la posibilidad de convertirse en el primer director negro en ganar en esta categoría. Voces especializadas, como la del analista Clayton Davis (Variety), contemplan un posible reparto de premios, con un título imponiéndose en mejor película y el otro llevándose la estatuilla a mejor dirección. En la competencia internacional, la noruega “Valor sentimental” (nueve nominaciones) y la brasileña “El agente secreto” (cuatro) llegan como favoritas, ambas presentes también en la categoría principal, impulsadas además por la candidatura a mejor actor de Wagner Moura.

En las categorías interpretativas, el panorama ofrece menos certezas de las habituales. El único punto cercano al consenso es Jessie Buckley como favorita a mejor actriz por “Hamnet”, donde encarna a una madre devastada por la pérdida. Por el lado masculino, la carrera a mejor actor se mantiene abierta: Michael B. Jordan (“Pecadores”), reforzado por su reciente triunfo en el sindicato de actores; Timothée Chalamet (“Marty Supremo”), afectado por polémicas recientes; Leonardo DiCaprio (“Una batalla tras otra”) y Ethan Hawke (“Blue Moon”) llegan con opciones reales. En los apartados de reparto, Teyana Taylor y Amy Madigan se perfilan como nombres fuertes en la categoría femenina, con Wunmi Mosaku (“Pecadores”) como amenaza latente; en la masculina, la balanza parece inclinarse hacia Sean Penn (“Una batalla tras otra”), aunque Stellan Skarsgård (“Valor sentimental”) y Delroy Lindo (“Pecadores”) mantienen viva la competencia.

Más allá de las quinielas, la gala conducida por Conan O’Brien apunta a una noche cargada de momentos de alto impacto emocional. Entre los más esperados figuran la actuación en vivo de la canción nominada de “Las guerreras K-pop” y el homenaje póstumo a Robert Redford, llamado a ser uno de los segmentos más emotivos de la transmisión. Con varias categorías clave sin un favorito indiscutible y con una carrera histórica entre “Pecadores” y “Una batalla tras otra”, el diagnóstico compartido por los expertos es claro: ninguna victoria puede darse por segura hasta que se abra el último sobre

¿Dónde ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde México?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en México para los servicios de cable en Izzi, Megacable, Dish, SKY y Total Play.

Megacable – Canal 410 (SD) y 1410 (HD)

Total Play – Canal 435

Izzi – Canal 610 (SD) y Canal 912 (HD)

Star TV – Canal 415

Dish – Canal 370 (SD) y Canal 870 (HD)

Sky – Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Argentina?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Argentina para los servicios de cable en Antina, CPETV, TVCO, Cablevisión Flow, Dibox, Supercanal, Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Cablehogar.

DirecTV – Canal 502 y 1502 (HD)

Antina – Canal 69

CPETV – Canal 204 (SD/Digital) y Canal 704 (HD)

TVCO – Canal 308 (SD/Digital) y Canal 702 (HD)

Cablevisión – Canal 46 (A) y Canal 306 (Digital/HD)

Cablevisión Flow – Canal 306 (HD)

Dibox: Canal 203 (SD) y Canal 658 (HD)

Movistar TV – Canal 305 (HD)

Claro TV – Canal 309 (HD)

Supercanal – Canal 37/44 (Analógico), 423 (Digital) y 931 (HD)

Cablehogar – Canal 38 (A), 246 (D) y 856 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Perú?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Perú para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Star Globalcom.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1052 (HD)

Movistar TV – Canal 402 (SD), 595 (SD), 730 (HD) y 870 (HD)

Claro TV – Canal 22 (SD), 590 (HD), 53 (SD) y 1504 (HD)

Star Globalcom – Canal 21

¿Dónde ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Colombia?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Colombia para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, HTV, y Colcable.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD)

Claro TV – Canal 701 (SD), 702 (SD), 720 (HD) y 1701 (HD)

Colcable – Canal51, 23, 18 y 39.

HV TV – Canal 24

Conexión Digital Express – Canal 25 (HD)

Movistar TV: Canal 400 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Chile?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Chile para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, TuVes HD, Entel TV HD, Mundo Pacífico, VTR y Zapping TV.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD)

TuVes HD – Canal 243 (SD) y Canal 131 (HD)

Entel TV HD – Canal 109 (HD)

Mundo Pacífico – Canal 66 (SD) y Canal 730 (HD / UD)

VTR – Canal 56 (SD) y Canal 781 (HD)

Claro TV – Canal 92 (SD) y Canal 592 (HD).

Gtd/Telsur – Canal 251 (SD) y Canal 890 (HD)

Movistar TV – Canal 595 (SD) y Canal 870 (HD)

Zapping TV – Canal 52

¿Dónde ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Ecuador?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Ecuador para los servicios de cable en DirecTV y Claro TV.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD)

Claro TV – Canal 140 (SD) y Canal 640 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Venezuela?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Venezuela para los servicios de cable en Movistar TV, Simple TV, Netuno e Inter.

Simple TV – Canal 502 (SD/HD) y Canal 1502 (HD)

Movistar TV – Canal 601 (SD) y Canal 870 (HD)

Netuno – Canal 63

Inter – Canal 48

¿Dónde ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Panamá?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Panamá para los servicios de cable en Claro TV y Cable Honda.

Claro TV – Canal 407 (SD) y Canal 669 (HD)

Cable Onda – Canal 234 (SD) y Canal 1234 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Bolivia?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Bolivia para los servicios de cable en Entel y TiGO.

Entel: Canal 282

TiGO: Canal 301 (SD), 406 (SD), 704 (HD) y 759 (HD)

¿Dónde ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde República Dominicana?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en República Dominicana para los servicios de cable en Sky y Altice.

SKY – Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD)

Altice – Canal 305 (SD) y Canal 445 (HD)

Claro TV – Canal 407/551 (HD) y Canal 1551 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Costa Rica?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Costa Rica para los servicios de cable en Cabletica y Movistar TV.

Cabletica – Canal 40 y Canal 747 (HD)

Movistar TV – Canal 170 (SD) y Canal 234 (HD)

¿Dónde ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Uruguay?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Uruguay para los servicios de cable en DirecTV y Cablevisión Flow.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Cablevisión – Canal 46 (A) y Canal 306 (D/HD)

Cablevisión Flow – Canal 306 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Paraguay?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Paraguay para los servicios de cable en TiGO y Personal TV HD.

TiGO – 201 (SD), 301 (SD), 704 (HD) y 759 (HD)

Personal TV HD – Canal 243.

¿Dónde ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Honduras?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Paraguay para los servicios de cable en Claro TV, Cable Color y Mayavisión.

Claro TV – Canal 64 (A), 309 (D) y 1058 (HD)

Cable Color – Canal 30 (A), 260 (D) y 731 (HD)

Mayavisión – Canal 39

¿Cómo ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Guatemala?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Guatemala para los servicios de cable en Claro TV y TiGO.

Claro TV – Canal 64 (A), 309 (D), 407 y 1310 (HD)

TiGO – Canal 29 (Analógico), 246 (Digital), 735 (HD)