Pese a los cuestionamientos por los años de diferencia que hay entre Rashel Díaz y su esposo Carlos García, ellos tienen un matrimonio feliz de casi una década y cada día lucen más enamorados. Pero ¿por cuántos años se llevan? Si también tienes curiosidad por saber ese dato, a continuación te lo detallamos.

Cabe precisar que en redes sociales, la pareja no sólo hace alarde de su amor, también comparte algunos videos de sus experiencias como marido y mujer, y cómo han logrado tener un hogar pleno en base a Dios.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE EDAD DE RASHEL DÍAZ CON SU ESPOSO CARLOS GARCÍA?

Para empezar, lo que debemos hacer es mencionar la fecha de nacimiento de cada uno. Rashel Díaz nació el 3 de julio de 1973, por tanto tiene 50 años; mientras que Carlos García llegó a este mundo el 7 de septiembre de 1982, es decir tiene 41 años. Haciendo la respectiva resta precisamos que la presentadora televisiva es nueve años mayor que su esposo.

El día que la cubana y Carlos García decidieron unir sus vidas para siempre (Foto: Rashel Díaz / Instagram)

LO QUE ARA ELLA SIGNIFICA ESTAR CASADA CON ALGUIEN MENOR

En su podcast “De menos a más”, la empresaria aseguró que la edad es lo de menos cuando existe verdadero amor, pues sólo se trata de un número. “Mi verdadero amor, mi único amor, resultó que es un hombre 9 años menor. ¿Me dio temor cuando lo conocí? ¡Claro que sí! [Pero] el amor verdadero no lo determina la edad”, señaló.

Aunque actualmente está muy contenta, la cubana dio a conocer que al inicio estaba aterrada porque ya venía de dos divorcios, que califica como “experiencias pasadas” que le ayudaron a salir adelante.

“Al estar lastimada y con mi autoestima dañada, entonces era difícil creer que alguien se iba a enamorar de mí cuando tenía dos divorcios y dos hijos de padres diferentes (…). Me va a engañar, seguramente tiene muchas mujeres alrededor, me va a hacer daño”, pensó en un primer momento.

No sólo ello, de su cabeza no salía la idea de lo que iban a pensar sus hijos, quienes ahora son mayores de edad, uno profesional y la otra universitaria; incluso la gente.

Pero eso no era todo, pues al conocer que él había tenido adicciones, la hicieron dudar más y al final igual arriesgó. “Era un hombre con un pasado turbulento, oscuro, todo eso creó temor en mí. En ese momento, yo era una mujer insegura, lastimada, estaba comenzando mi relación con Dios, no tenía fortaleza espiritual. Todo me parecía negativo. Yo había orado por un hombre como él, un hombre bueno que me cuidara”, manifestó.