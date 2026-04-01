La historia se escribe ante nuestros ojos y el regreso de la humanidad a la Luna ya es una realidad este miércoles 1 de abril de 2026. Después de más de 50 años, la misión Artemis II de la NASA despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, marcando un hito sin precedentes desde la era Apolo en 1972. Este evento representa un orgullo científico que une a todo el continente (y el planeta entero) en una sola señal. ¡Prepárate para ser testigo del momento en que cuatro valientes astronautas rompan la órbita terrestre a bordo de la nave Orion, impulsada por el cohete más potente del mundo!

Si quieres saber a qué hora empieza la cuenta regresiva, el reloj oficial de la NASA ya está en marcha, apuntando al despegue este miércoles a las 6:24 p. m. EDT / 3:24 p. m. PT. Existe una ventana de lanzamiento de dos horas, lo que ofrece flexibilidad ante cualquier ajuste técnico de último minuto en el Complejo 39B. Los pronósticos del clima son muy alentadores, con un 80% de condiciones favorables y cielos parcialmente soleados en Cabo Cañaveral. No obstante, los ingenieros mantienen la vigilancia ante una probabilidad del 20% de lluvias que podría mover la fecha hacia el jueves o viernes.

Para quienes buscan cómo ver el lanzamiento de Artemis II EN VIVO, la mejor opción es el streaming oficial de NASA TV a través de YouTube y su sitio web. La transmisión online contará con comentarios en español y vistas multi-cámara del sistema de lanzamiento SLS para que no te pierdas ni un segundo de la ignición. La tripulación, liderada por Reid Wiseman y Victor Glover, pasará 10 días orbitando nuestro satélite natural para probar los sistemas de soporte vital. Esta misión es el paso crítico y necesario para garantizar que el próximo alunizaje tripulado sea un éxito total en los próximos años.

La nave Orion, apodada “Integrity”, llevará también a la especialista Christina Koch y al canadiense Jeremy Hansen en este viaje de 10 días alrededor de la Luna. Aunque en esta ocasión no pisarán la superficie lunar —tarea reservada para la futura misión Artemis IV—, su trayectoria validará la tecnología que nos permitirá vivir en otros mundos.

Hora de inicio de la cuenta regresiva de la Misión Artemis II a la Luna

El despegue de Artemis II está programado para el miércoles 1 de abril de 2026, con una ventana de lanzamiento de dos horas que se abre a las 6:24 p.m. EDT (UTC‑4), según NASA.

NASA informa que el reloj oficial de cuenta regresiva en tierra comenzó a correr a las 4:44 p.m. EDT del 30 de marzo de 2026 hacia el lanzamiento objetivo de las 6:24 p.m. EDT del miércoles 1 de abril.

Esa hora (4:44 p.m. EDT del 30 de marzo) corresponde al inicio del conteo regresivo de misión en el Centro Espacial Kennedy, no al inicio de la transmisión pública del despegue.

Horarios de coberturas EN VIVO de NASA de la Misión Artemis II a la Luna

De acuerdo con la agenda de cobertura de NASA para Artemis II., este es el itinerario para el miércoles 01 de abril de 2026:

7:45 a.m. EDT 12:50 p.m. EDT Inicio de la cobertura de las operaciones de tanqueo (carga de propelentes) con vistas del cohete y comentarios en directo. Inicio de la cobertura principal de lanzamiento en NASA+.

Aproximadamente dos horas y media después del lanzamiento: Conferencia de prensa posterior al lanzamiento, una vez que la etapa superior haya realizado la maniobra para enviar a Orion y la tripulación a una órbita alta alrededor de la Tierra.

¿Cómo ver el lanzamiento online de la Misión Artemis II a la Luna?

NASA+ Canal oficial de YouTube de NASA NASA TV Transmisión oficial en español Plataforma de streaming gratuita de NASA, accesible vía web, apps móviles y dispositivos de streaming; allí comienza la cobertura de lanzamiento a las 12:50 p.m. EDT. NASA ha publicado un directo titulado “NASA Artemis II Mission LIVE”, donde indica que la misión alrededor de la Luna se transmitirá online y que la ventana de lanzamiento se abre el 1 de abril a las 6:24 p.m. EDT. La señal de televisión de NASA también emite la cobertura en vivo del lanzamiento y de eventos relacionados. NASA+ lista un evento “La tripulación de Artemis II de la NASA despega hacia la Luna – transmisión oficial (en español)” fijado para el 1 de abril de 2026 a las 4:45 p.m. Además, la transmisión en español del lanzamiento comenzará a las 17:45 hora de Buenos Aires. -- Hay además un “live feed” continuo desde el Centro Espacial Kennedy con vistas del cohete en la rampa y enlaces a la retransmisión principal de lanzamiento. -- --