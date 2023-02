Los extranjeros que viven en los Estados Unidos buscan cumplir su sueño de tener la naturalización, un hecho que les permitirá no solo votar sino también gozar de las leyes creadas para los ciudadanos norteamericanos. Debes conocer que al cumplirse 5 años de estar en dicho país, puedes iniciar el proceso de naturalización y ciudadanía americana. Por ello, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (U.S. Citizenship and Inmigración Services, USCIS por sus siglas en inglés) ha habilitado este año más cupos para todos aquellos que deseen convertirse en ciudadanos estadounidenses y cumplir el tan anhelado “sueño americano”. Sigue leyendo.

La naturalización americana es todo un proceso en Estados Unidos, sin embargo, aquí te contaremos todos los detalles sobre el costo, requisitos, cómo se debe presentar y cuánto demora en originarse tu carpeta.

Naturalización 2023: ¿cómo presentarla?

Para poder procesar la naturalización se deben cumplir una serie de requisitos, pues así se podrá convertir en ciudadano estadounidense por el nacimiento o después de su nacimiento.

La naturalización se realiza a través de la N-400, nombre que tiene la Solicitud de Naturalización. Para esto, debes crear una cuenta en línea para poder presentar su Formulario N-400 en línea y seguir los siguientes pasos:

Pagar la tarifa de presentación en línea

Verificar el estatus de su caso

Recibir notificaciones y actualizaciones de casos

Ver estimados personalizados de fechas de finalización de casos

Responder a los pedidos de evidencia

Administrar su información de contacto, incluida la actualización de su dirección

Si usted presenta su Formulario N-400 en formato impreso, USCIS enviará una Notificación de Aceptación de Cuenta de USCIS que contendrá instrucciones de cómo crear una cuenta en línea para verificar y administrar su caso. Procesará su solicitud aún si usted no crea una cuenta en línea, pero lo exhorta a crear y acceder su cuenta en línea. USCIS seguirá enviándole las notificaciones sobre su caso por correo.

Naturalización 2023: ¿dónde presentar la solicitud?

El proceso de naturalización se puede presentar hasta en 2 maneras en el Formulario N-400 ante USCIS: esta puede ser en línea o por correo postal (en formato impreso).

Naturalización 2023: ¿cuánto cuesta la solicitud?

La tarifa de presentación es de $640 dólares, sin embargo, se debe agregar $85 dólares más a la tarifa por los servicios biométricos, todo ello sumará un total de $725 dólares.

Si usted presenta el Formulario N-400 en línea, puede pagar su tarifa en línea. Si presenta su Formulario N-400 por correo postal (de forma impresa), puede pagar la tarifa con giro postal, cheque personal, cheque de cajero, o tarjeta de crédito junto con el Formulario G-1450, Autorización de Transacciones con Tarjetas de Crédito. Asimismo, si paga con cheque, debe hacerlo pagadero a U.S. Department of Homeland Security.

Naturalización 2023: casos excepcionales

Cabe mencionar el proceso de naturalización tiene algunas excepciones como por ejemplo:

Solicitantes que tienen 75 años o más no necesitan pagar la tarifa de datos biométricos. solamente necesitan pagar la tarifa de presentación de $640.

No se requiere pago de tarifa por parte de solicitantes militares que presentan bajo la Sección 328 o 329 de INA.