En Florida, la alegría se ha intensificado con el refuerzo de jugadores estelares en el Inter Miami. Hace unos días lograron una victoria de 2-1 sobre Cruz Azul de México y, recientemente, golearon 4-0 a Atlanta United, con Lionel Messi anotando un doblete. Ambos partidos fueron parte de la Leagues Cup. En medio de este contexto, Sergio Busquets compartió sus impresiones sobre esta nueva etapa y habló sobre las facilidades de jugar con el argentino.

Tras el último compromiso, en el Estadio DRV PNK, el centrocampista habló sobre su conexión con el de Rosario, en el terreno de juego. El exfutbolista azulgrana expresó su entusiasmo por volver a jugar junto a ‘Leo’, destacando que el extenso tiempo que pasaron juntos en el Barcelona hace que su actual desempeño en conjunto sea mucho mejor.

“Tenía muchas ganas de volver a coincidir con Leo. Estar tanto tiempo en el Barça con él hace que todo sea mucho más fácil, nos entendemos con la mirada, cómo va a poner él su cuerpo y yo el mío. Ojalá aprovechemos esa conexión que siempre hemos tenido, ahora aquí en Miami”, manifestó ‘Sergi’.

La dupla de Messi y Busquets ha jugado un total de 569 partidos, una cifra que el talentoso español lidera ampliamente sobre otros jugadores como Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Javier Mascherano y otras leyendas del Barça, consigna ‘Mundo Deportivo’. De otro lado, Jordi Alba también podrá mejorar su posición en esta clasificación, junto al sudamericano, ya qué está próximo a arribar a las ‘Garzas’.

“Ya está anunciado, ojalá pueda estar lo antes posible, sé que tiene muchas ganas y será un placer reencontrarme también con él. Ojalá podamos juntarnos muchos compañeros y mejorar al equipo. Queremos hacer un buen trabajo para luchar por todo”, agregó ‘Busi’.





Inter Miami: hinchas abandonaron el estadio tras la sustitución de Messi

Tras marcar un doblete y dar una asistencia ante el cuadro rojinegro, Messi dejó la cancha a los 78′ para el ingreso de Robbie Robinson. Tal como se ve en varios videos que circulan por las redes sociales, los hinchas del Inter empezaron a abandonar las gradas del DRV PNK Stadium.

Faltaban varios minutos por jugarse y el equipo rosado, como pocas veces en la temporada, estaba dando un espectáculo. Sin embargo, el hecho de no ver más a Lionel provocó la huida de la afición, situación que no dejó muy contento al entrenador Gerardo Martino.

“No me di cuenta, pero en definitiva él es una figura tan importante en el mundo que es difícil no justificar esas actitudes. Evidentemente, hubiese esperado que la gente se quedara hasta lo último para aplaudir al equipo. Pero entiendo que es así”, expresó el DT del Inter Miami.





