Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)

¿Vives en España, Estados Unidos, México o cualquier parte de Latinoamérica? Como parte de la tradición en el mundo de occidente, se vivirá el Año Nuevo 2026 y no hay mejor manera de celebrarlo que compartiendo un poco de buenas energías y vibras a tus seres queridos. Por este motivo aquí te dejo con 20 tarjetas de Feliz Año Nuevo 2026 que puedes descargar e imprimir totalmente gratis, para compartirla con quien más quieras en esta fecha especial.

20 Tarjetas de Feliz Año Nuevo 2026 GRATIS para descargar e imprimir

Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
  • Recuerda siempre en Navidad que el amor pesa más que el oro. ¡Feliz Año!
  • No es el destino, es el viaje. Que disfrutes cada día de tu aventura. ¡Feliz Año Nuevo!
  • Deseo que el nuevo año 2026 venga envuelto en papel de felicidad para ti.
  • Disfruta, agradece y arriésgate, tienes 365 más para hacerlo.
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
  • Por cada día del nuevo año, un nuevo anhelo por el que luchar y esmerarse... ¡Bendiciones en tus nuevos proyectos!
  • Juntemos nuestras copas para brindar por el amor y la paz en el mundo entero. Un sincero deseo de un mejor año.
  • Quiero enviarte algo especial para esta Nochevieja, pero tengo un problema: ¡no sé cómo se envuelve un abrazo, un beso y todo mi cariño!, ¡Feliz Año 2026!
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
  • Yo te felicito el Año Nuevo y tú ya te encargas de reenviar el mensaje.
  • Los amigos son como los radares de la Policía. Aunque no los veas, siempre están ahí. ¡Feliz Año Nuevo, amigos!
  • Estoy emocionada por el nuevo año. Por desgracia, no tengo que hacer ningún buen propósito porque ya soy perfecta. ¡Feliz 2026!
  • Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y aquello que necesites. Y todo lo que no encuentres, ¡búscalo en Google!
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
Elige una de estas 20 opciones de tarjetas para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! este 31 de diciembre y 1 de enero. Compártela en todas las redes sociales. (Foto: Pinterest)
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS RELACIONADOS

NOTICIAS SUGERIDAS

Contenido GEC