Se acaba el año y es una oportunidad para desearle lo mejor a todos tus seres queridos. Este 31 de diciembre inician las celebraciones para esperar el Año Nuevo 2026 y en México se espera una fiesta total en diferentes partes del país, especialmente en la Ciudad de México, que promete llenarse fuegos artificiales en esta noche mágica. Por esta razón, aquí te dejo con 30 frases y saludos que puedes dedicar este 1 de enero a tus seres queridos y compartirlas en redes sociales.
30 Frases y Saludos de Año Nuevo 2026 para compartir
- Que este Año Nuevo nos traiga más aventuras... y menos discusiones sobre qué cenar.
- Yo te felicito el Año Nuevo y tú ya te encargas de reenviar el mensaje.
- Los amigos son como los radares de la Policía. Aunque no los veas, siempre están ahí. ¡Feliz Año Nuevo, amigos!
- Estoy emocionada por el nuevo año. Por desgracia, no tengo que hacer ningún buen propósito porque ya soy perfecta. ¡Feliz 2026!
- Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y aquello que necesites. Y todo lo que no encuentres, ¡búscalo en Google!
- Nunca eres demasiado viejo para proponerte otro objetivo o para soñar un nuevo sueño. ¡Feliz 2026!
- ¡Feliz Año Nuevo! Comamos, bebamos y seamos felices, y ya mañana haremos dieta.
- Mucho amor, champán, diversión... ¡Y una pizca de locura! Feliz próspero Año Nuevo.
- Te deseo 12 meses de placer, 52 semanas de emoción, 365 días de risa, 8.760 horas de buena suerte, 525.600 minutos de alegría y 31.536.000 segundos de éxito.
- ¡Necesito ayuda! Me han metido en la cárcel por feo. Ven rápido, cuando te vean sabrán que se han equivocado. ¡Que tengas un genial 2026!
- Ojalá mis problemas durasen tan poco tiempo como tus propósitos de Año Nuevo. ¡Espero que en 2026 cumplas alguno!
- Feliz Año Nuevo 2026, que la paz acompañe cada uno de tus días.
- Que el 2026 llegue lleno de luz, amor y esperanza.
- Un nuevo año comienza, lleno de posibilidades para ti.
- Feliz 2026, que cada paso te acerque a tus sueños.
- Que este Año Nuevo te regale momentos que abracen el alma.
- Bienvenido 2026, que traigas calma y alegría.
- Que el 2026 florezca con buenos deseos y sonrisas sinceras.
- Feliz Año Nuevo, que la felicidad te encuentre cada día.
- Que el 2026 sea un año de crecimiento y gratitud.
- Un nuevo comienzo siempre trae esperanza. Feliz 2026.
- Que este 2026 te regale razones para agradecer.
- Feliz Año Nuevo, que el amor guíe tu camino.
- Que cada amanecer del 2026 sea una bendición.
- Bienvenido 2026, con esperanza y fe ✨🙏
- Feliz Año Nuevo, lo mejor está por venir 🌟➡️
- Que el 2026 te abrace con oportunidades 🤗🚪
- Un año nuevo para agradecer 🙏💫
- Feliz Año Nuevo 2026, muchas bendiciones 🎊✨