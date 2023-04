La cantante mexicana Belinda es una de las más buscadas pues todos quieren saber qué opina sobre la noticia de la semana: su exnovio Christian Nodal será padre por primera vez junto a la cantante argentina Cazzu. Por ello, la rubia es asediada por los medios que buscan saber qué opina sobre esta tierna noticia.

Ahora, Belinda solo mandó sus buenos deseos a los futuros papitos y pidió que no le vuelvan a preguntar sobre su romance pasado: “Les pido de favor que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que no tengo porqué hablar de nadie, deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría, así que ya no voy a responder más de esto, les deseo lo mejor”.

¿Belinda y Babo tienen algo más que una amistad?

Por ello, Belinda está enfocada a continuar con su vida y es por ello que contó los mensajes y conversaciones íntimas, a través de Instagram, que ha sostenido con Babo, líder y vocalista de Cartel de Santa. Pese a que ninguno de los dos se siguen por Instagram, Belinda reveló parte de los chats con Babo, quien hace unos meses dio mucho de qué hablar por un explícito video en OnlyFans.

En colaboración con el canal de YouTube Glamour España, Belinda compartió los secretos de su Instagram, entre los cuales se encontraba una conversación con el polémico rapero Babo.

“Estoy encontrando una conservación con Babo, que espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta”, señaló la también actriz.

Por su parte, Babo comentó en 2019 que la propia Belinda lo bloqueó de sus redes sociales. Luego de unos meses, la cantante de “Sapito” se grabó cantando el tema del Cartel de Santa “Todas mueren por mí”.

Pese a que siempre se habla de una enemistad entre Belinda y Babo, la propia rubia ha revelado que sí conversan. “Siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo. Entonces, está en el estudio toda la noche. Conversaciones de estudio, de música, de creativos, de loquitos, pero Babo, espero que no te enfades de haber enseñado la canción”, expresó Belinda y le envió un beso a su amigo.

¿Babo pretendía a Belinda o tienen un romance?

Todo esto se inició en el año 2019, cuando Belinda compartió en sus redes un video mostrando ser fan de Cartel de Santa, pues colgó el video cantando el tema “Todas mueren por mí”. En ese entonces, Belinda etiquetó al grupo y Babo aprovechó para pedirle a Belinda: “Ya levántame el castigo”.

Pese a todo, lo que no se conoce hasta ahora es si Bado hizo esto para llamar la atención dando a entender si habían tenido algo o si en verdad lo había bloqueado.