Los pronósticos ADT vs Sporting Cristal indican un juego que pinta a ser muy parejo. Analizamos los datos estadísticos para identificar las opciones más eficientes en los mercados de apuestas de este encuentro.

Este duelo corresponde a la jornada 16 de la Liga 1 peruana. El partido se disputará el 7 de noviembre de 2026 en el Estadio Unión Tarma. Las cuotas ADT vs Sporting Cristal apuntan a que será un partido bastante disputado en donde ambos tienen intereses por puntuar en la tabla.

Pronósticos del ADT vs Sporting Cristal

Empate o victoria de Sporting Cristal – 1.57 vía 1xbet

Victoria de Cristal y más de 2.5 goles – 4.10 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido ADT vs Sporting Cristal

Cristal necesita ganar: los celestes están obligados a sumar de a tres para mantenerse como líderes y defender su posición en la tabla del Clausura.

ADT necesita hacerse fuerte en casa: buscará aprovechar la localía en Tarma para conseguir puntos importantes.

Dominio celeste en 2026: Sporting Cristal ganó los tres enfrentamientos disputados ante ADT durante este año.

Santiago González, pieza clave: su capacidad para desequilibrar y generar peligro en ataque puede marcar diferencias para los celestes.

Análisis y estado de forma: ADT vs Sporting Cristal

Sporting Cristal llega en un gran momento futbolístico tras conseguir cuatro victorias en sus últimos cinco partidos del Clausura. La goleada por 5-0 ante FC Cajamarca y el triunfo 3-2 frente a Alianza Lima reflejan su poder ofensivo. Los dirigidos por Roberto Mosquera necesitan mantener esta regularidad para defender el liderato del campeonato en la recta final.

Por su parte, ADT atraviesa una campaña irregular y viene de empatar 2-2 ante Comerciantes Unidos. El conjunto tarmeño necesita hacerse fuerte en casa para sumar puntos importantes en la lucha por alejarse de los últimos puestos. Sin embargo, tendrá una prueba complicada ante un rival que ha demostrado superioridad en sus últimos enfrentamientos.

Nuestra apuesta segura: Empate o victoria de Sporting Cristal

La apuesta por empate o victoria de Sporting Cristal (X2) ofrece una alternativa conservadora para este encuentro. Los celestes llegan con mejor dinámica, mayor capacidad ofensiva y el antecedente favorable de haber ganado sus tres enfrentamientos ante ADT en 2026. Aunque jugar en Tarma representa una dificultad adicional por la altura, Cristal tiene argumentos para evitar la derrota y seguir sumando en su lucha por mantenerse como líder del Clausura.

Apuesta de valor: Victoria de Cristal y más de 2.5 goles

La apuesta combinada por la victoria de Sporting Cristal y más de 2.5 goles ofrece una cuota de mayor valor, considerando el buen momento ofensivo de los celestes. Cristal ha demostrado capacidad para generar ocasiones y marcar varios goles, mientras que ADT podría dejar espacios al buscar hacer respetar su localía. Si los visitantes mantienen su eficacia en ataque, tienen argumentos para conseguir el triunfo en un partido con al menos tres anotaciones.

Comparativa de cuotas ADT vs Sporting Cristal

Alineaciones probables ADT vs Sporting Cristal