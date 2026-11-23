Los pronósticos de Real Madrid vs PSV Eindhoven apuntan a un claro dominio del equipo local en esta jornada europea. Analizamos las cuotas y el valor del mercado para este enfrentamiento.

El partido, correspondiente a la quinta jornada de la Champions League, se disputará el martes 24 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid llega con un registro perfecto en el torneo, mientras que PSV Eindhoven buscará resistir defensivamente. Evaluamos los datos estadísticos para identificar las posiciones más rentables.

Pronósticos de Real Madrid vs PSV Eindhoven

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Puntos clave para el partido de Real Madrid vs PSV Eindhoven

Real Madrid registra siete victorias consecutivas en todas las competiciones, promediando 3.29 goles por partido.

El equipo local superó la métrica de goles esperados (xG) sobre sus rivales en sus cuatro encuentros europeos.

PSV Eindhoven posee la segunda mejor defensa del torneo con cuatro goles en contra, pero una baja producción ofensiva de tres goles a favor.

Ambos equipos anotaron en los cuatro partidos del Real Madrid en la actual fase de liga de la competición.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs PSV Eindhoven

Real Madrid llega a este encuentro tras superar al Barcelona por 2-1 en la liga doméstica y acumular 12 puntos en la Champions League. El equipo promedia una alta posesión del balón y lidera la estadística de centros al área con 8.25 por partido, lo que evidencia su constante presión ofensiva. A pesar de la alta efectividad en ataque, concedieron goles en todos sus encuentros europeos, mostrando un margen de vulnerabilidad en las transiciones defensivas.

Por su parte, PSV Eindhoven se ubica en la posición 24 de la tabla europea con cuatro puntos, tras una reciente derrota por 2-1 ante Club Brugge. El conjunto neerlandés ha dependido de su estructura defensiva, pero presenta dificultades para concretar oportunidades en el último tercio del campo. En condición de visitante en Europa, registran cinco derrotas en sus últimos 12 encuentros, un dato estadístico que reduce su probabilidad matemática de éxito en este enfrentamiento.

Nuestra apuesta segura: Real Madrid gana

Apuesta de valor: ambos equipos anotan

Comparativa de cuotas: Real Madrid vs PSV Eindhoven

Alineaciones probables: Real Madrid vs PSV Eindhoven