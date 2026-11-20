Los pronósticos Liverpool vs Manchester United marcan una clara tendencia para este duelo de la jornada 11 de la Premier League. El mercado reacciona al momento crítico del equipo visitante frente a la consistencia del local.

Este encuentro se disputará el 22 de noviembre de 2026 en Anfield. Las cuotas Liverpool vs Manchester United reflejan el contraste entre un equipo sólido en métricas ofensivas y un rival en zona de descenso que estrena entrenador.

Pronósticos del Liverpool vs Manchester United

Liverpool gana – 1.72 vía 1xbet

Liverpool anota más de 1.5 goles – 1.53 vía 1xbet

Con el código promocional 1xbet, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Liverpool vs Manchester United

Manchester United no ha ganado en sus últimos ocho partidos de liga y registra 19 goles en contra.

Liverpool supera los 1.5 goles a favor en seis de sus últimos ocho encuentros en todas las competiciones.

Los entrenadores debutantes tienen un registro histórico negativo en Anfield, con 12 derrotas en 13 partidos.

El equipo local ha ganado los cinco partidos en los que se puso en ventaja esta temporada.

Análisis y estado de forma: Liverpool vs Manchester United

Liverpool llega a este compromiso ocupando la cuarta posición de la tabla. El equipo ha mostrado eficacia ofensiva reciente, destacando su victoria por 3-1 como visitante. A pesar de haber sumado pocos puntos en casa hasta ahora, sus métricas de 12.47 Goles Esperados (xG) a favor evidencian una capacidad constante para generar peligro, aprovechando la presión alta y las transiciones rápidas.

Por su parte, Manchester United atraviesa una crisis de resultados que derivó en un cambio de entrenador. El equipo visitante arrastra ocho jornadas sin triunfos y es uno de los peores conjuntos a domicilio en la competición. Sus problemas estructurales son notables, permitiendo 14.74 Goles Esperados en contra, lo que los hace vulnerables. Las apuestas Premier League toman en cuenta este contexto de inestabilidad táctica.

Nuestra apuesta segura: Liverpool gana

Apuesta de valor: Liverpool anota más de 1.5 goles

Comparativa de cuotas Liverpool vs Manchester United

Alineaciones probables Liverpool vs Manchester United