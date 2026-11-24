Este análisis presenta los mejores pronósticos PSG vs Roma para el duelo correspondiente a la jornada 5 de la Champions League. El encuentro se disputará el miércoles 25 de noviembre en el estadio Parc des Princes, siendo un evento clave para las apuestas Champions League.

El equipo local busca consolidar su liderato en la fase de liga, mientras que el conjunto visitante necesita sumar para escalar posiciones. A continuación, un análisis estadístico para identificar las cuotas PSG vs Roma con mayor probabilidad de retorno.

Pronósticos de PSG vs Roma

Con el código promocional 1xbet, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido de PSG vs Roma

El equipo local mantiene un invicto de 14 partidos en la Champions League, acumulando 10 victorias y 4 empates.

El conjunto visitante recibió goles en sus últimos 33 encuentros como visitante en esta competición europea.

PSG registra el mayor volumen ofensivo del torneo, con 20 goles a favor en sus primeros 4 partidos de la fase de liga.

Donyell Malen promedia 0.77 Goles Esperados (xG) por cada 90 minutos en la competición actual.

Análisis y estado de forma: PSG vs Roma

El equipo local llega a este encuentro con una racha de 12 victorias consecutivas en todas las competiciones. Lideran la fase de liga de la Champions League gracias a una producción ofensiva eficiente, acumulando 20 goles y registrando el mayor índice de Goles Esperados (xG) del torneo con 2.76 por partido. A pesar de las bajas confirmadas por lesión, el sistema táctico mantiene el control del territorio y la generación constante de oportunidades.

Por su parte, el equipo visitante presenta un rendimiento ofensivo destacado, habiendo anotado 36 goles en su liga doméstica. Sin embargo, su estructura defensiva en competiciones europeas es vulnerable. Han dejado escapar puntos importantes tras perder ventajas en el marcador durante las segundas mitades, lo que refleja problemas de contención que impactan directamente en sus resultados internacionales.

Nuestra apuesta segura: ganador del partido

Apuesta de valor: más de 3.5 goles

Comparativa de cuotas: PSG vs Roma

Alineaciones probables: PSG vs Roma