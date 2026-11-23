Los pronósticos Manchester City vs Napoli apuntan a una clara ventaja del equipo local. Analizamos las estadísticas y los mercados de valor para este duelo europeo.

Este 24 de noviembre de 2026, el Etihad Stadium recibe el encuentro de la jornada 5 de la Champions League. Las apuestas Champions League reflejan la disparidad estadística entre ambos conjuntos, donde los números justifican el favoritismo del equipo inglés frente a una escuadra italiana con un rendimiento deficiente como visitante.

Pronósticos del Manchester City vs Napoli

Manchester City gana – 1.25 vía 1xbet

Erling Haaland anota dos o más goles – 3.00 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Manchester City vs Napoli

Manchester City ha perdido solo dos de sus últimos 27 partidos como local en la fase de grupos de esta competición, anotando al menos dos goles en 20 de ellos.

Napoli acumula ocho partidos consecutivos sin ganar como visitante en el torneo (1 empate, 7 derrotas).

Erling Haaland lidera la competición en tiros a puerta por 90 minutos con un promedio de 3.67.

La defensa del Napoli ha concedido 11 goles en sus primeros cuatro partidos europeos de la temporada.

Análisis y estado de forma: Manchester City vs Napoli

Manchester City llega a este compromiso ocupando la séptima posición de la tabla con nueve puntos. A pesar de una reciente caída en su rendimiento en la liga doméstica, su eficacia en Europa se mantiene sólida, sumando tres victorias y registrando 12 goles a favor. El equipo promedia un 59.0% de posesión, lo que se traduce en un volumen ofensivo constante que presiona las líneas defensivas rivales y genera un promedio de más de 17 tiros por partido.

Napoli ocupa la posición 27 con apenas tres puntos y un registro defensivo que compromete sus opciones. Han perdido cinco partidos como visitantes en todas las competiciones esta temporada y muestran una vulnerabilidad estructural, reflejada en los 8.73 goles esperados en contra (xGA) en el torneo. Su incapacidad para controlar los partidos fuera de casa reduce drásticamente su probabilidad de éxito en este enfrentamiento.

Nuestra apuesta segura: Victoria local

Apuesta de valor: Mercado de goleadores

Comparativa de cuotas Manchester City vs Napoli

Alineaciones probables Manchester City vs Napoli