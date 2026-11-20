Los pronósticos Sporting Cristal vs Cienciano marcan una clara tendencia para los locales. El mercado reacciona al momento crítico del equipo visitante frente a la consistencia del dueño de casa.

Este encuentro se disputará el 22/11/26 en el estadio Alberto Gallardo. Las cuotas Sporting Cristal vs Cienciano reflejan el contraste entre un equipo sólido en métricas ofensivas y un rival que acaba de prescindir de su entrenador Horacio Melgarejo.

Pronósticos del Sporting Cristal vs Cienciano

Sporting Cristal gana – 1.40 vía 1xbet

Triunfo de Sporting Cristal y más de 2.5 goles – 1.85 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Sporting Cristal vs Cienciano

Cristal fuerte en casa: ganó el 75% de sus partidos como local (12 de 16) en la Liga 1.

ganó el 75% de sus partidos como local (12 de 16) en la Liga 1. Ventaja celeste en el historial: Sporting Cristal ganó 14 de sus últimos 17 enfrentamientos como local ante Cienciano (82%).

Sporting Cristal ganó 14 de sus últimos 17 enfrentamientos como local ante Cienciano (82%). Potencial de goles: el 67% de los últimos 12 enfrentamientos entre ambos superó los 2.5 goles.

el 67% de los últimos 12 enfrentamientos entre ambos superó los 2.5 goles. Duelo bastante parejo en la tabla: Cristal suma 51 puntos y Cienciano 50, con apenas un punto de diferencia en la clasificación.

Cristal fuerte en casa: ganó el 75% de sus partidos como local (12 de 16) en la Liga 1. Ventaja celeste en el historial: Sporting Cristal ganó 14 de sus últimos 17 enfrentamientos como local ante Cienciano (82%). Potencial de goles: el 67% de los últimos 12 enfrentamientos entre ambos superó los 2.5 goles. Duelo bastante parejo en la tabla: Cristal suma 51 puntos y Cienciano 50, con apenas un punto de diferencia en la clasificación.

Cristal fuerte en casa: ganó el 75% de sus partidos como local (12 de 16) en la Liga 1.

ganó el 75% de sus partidos como local (12 de 16) en la Liga 1. Ventaja celeste en el historial: Sporting Cristal ganó 14 de sus últimos 17 enfrentamientos como local ante Cienciano (82%).

Sporting Cristal ganó 14 de sus últimos 17 enfrentamientos como local ante Cienciano (82%). Potencial de goles: el 67% de los últimos 12 enfrentamientos entre ambos superó los 2.5 goles.

el 67% de los últimos 12 enfrentamientos entre ambos superó los 2.5 goles. Duelo bastante parejo en la tabla: Cristal suma 51 puntos y Cienciano 50, con apenas un punto de diferencia en la clasificación.

Análisis y estado de forma: Sporting Cristal vs Cienciano

Sporting Cristal llega con mejores números, tras conseguir 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros, con un registro de 14 goles a favor. El equipo celeste empató 1-1 ante ADT en su presentación anterior y necesita ganar para mantener sus opciones de conquistar el Clausura, además de esperar el resultado de Sport Huancayo ante Universitario.

Cienciano, por su parte, atraviesa un momento irregular: perdió 3 de sus últimos 5 partidos y viene de caer 2-1 frente a Sport Huancayo. Sin embargo, el cuadro cusqueño ya demostró que puede complicar a Cristal, pues ganó 3-2 en el enfrentamiento del Apertura. Con Carlos Garcés como principal referencia ofensiva, buscará dar la sorpresa y acercarse a un objetivo internacional.

Nuestra apuesta segura: Sporting Cristal gana

Sporting Cristal parte con ventaja por su fortaleza jugando en casa y su mayor capacidad ofensiva. Además, necesita sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el Clausura. Aunque Cienciano ya demostró que puede hacerle daño, el equipo celeste tiene argumentos para imponer su juego y quedarse con la victoria.

Apuesta de valor: Triunfo de Sporting Cristal y más de 2.5 goles

Comparativa de cuotas Sporting Cristal vs Cienciano

Alineaciones probables Sporting Cristal vs Cienciano