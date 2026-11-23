Los pronósticos de Arsenal vs Dortmund apuntan a un duelo de máxima eficiencia defensiva. El equipo local busca consolidar su dominio europeo frente a un rival estructurado y con urgencias.

Este encuentro correspondiente a la fase de liga de las Apuestas Champions League se disputará el martes 24 de noviembre en el Emirates Stadium. Ambos clubes figuran entre las mejores defensas de la competición, lo que condiciona directamente la expectativa de goles y las cuotas de Arsenal vs Dortmund en los mercados principales.

Pronósticos de Arsenal vs Dortmund

Arsenal gana 1:0, 2:0 o 3:0 – 2.85 vía 1xbet

Victoria del Arsenal y Menos de 4.5 goles – 1.75 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido de Arsenal vs Dortmund

El equipo local ganó 15 de sus últimos 16 partidos en la fase de grupos o liga de la competición europea.

El conjunto visitante registró derrotas en 4 de sus últimas 5 salidas en este torneo.

El cuadro inglés anotó al menos 2 goles en 21 de sus 22 compromisos recientes como local en la Champions League.

Análisis y estado de forma: Arsenal vs Dortmund

El Arsenal llega a este duelo registrando números defensivos sobresalientes, habiendo concedido apenas tres goles en la presente edición del torneo. La estructura táctica del equipo genera un control sostenido del balón, limitando las oportunidades del rival. Su rendimiento en casa es una métrica constante; han ganado sus últimos 12 partidos como locales en esta fase europea, consolidando su posición en la zona alta de la tabla.

Por su parte, el Dortmund visita Londres tras una racha positiva en su liga doméstica, pero con vulnerabilidades expuestas fuera de casa en el contexto internacional. Aunque promedian 1.61 Goles Esperados en sus recientes compromisos, la falta de eficiencia frente al arco y las bajas por lesión reducen su probabilidad de imponerse ante un bloque defensivo tan sólido.

Nuestra apuesta segura: Arsenal gana 1:0, 2:0 o 3:0

Apuesta de valor: victoria del Arsenal y menos de 4.5 goles

Comparativa de cuotas: Arsenal vs Dortmund

Alineaciones probables: Arsenal vs Dortmund