Los pronósticos Real Madrid vs Celta Vigo apuntan a un duelo de alta eficiencia en el Estadio Santiago Bernabéu. Analizamos los datos para encontrar el mayor valor en el mercado de apuestas La Liga.

Este encuentro corresponde a la jornada 13 del torneo y se disputará el 21 de noviembre de 2026. El equipo local busca su novena victoria consecutiva, mientras que el visitante intentará mantener su solidez defensiva. Las métricas reflejan una clara ventaja para el cuadro anfitrión, ofreciendo oportunidades concretas para el inversor estratégico.

Pronósticos del Real Madrid vs Celta Vigo

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Puntos clave para el partido Real Madrid vs Celta Vigo

Real Madrid ha ganado sus seis partidos como local en el torneo, promediando 3.4 goles por encuentro.

Celta Vigo posee la defensa menos batida de la competición, concediendo solo 10 goles en 12 jornadas.

Los partidos del Celta Vigo promedian 1.67 goles, la cifra más baja de la liga.

Kylian Mbappé registra 13 goles en 12 apariciones en la presente temporada.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs Celta Vigo

El Real Madrid llega a este compromiso con una racha de ocho victorias consecutivas en todas las competiciones. El equipo dirigido por José Mourinho ha demostrado una alta eficiencia ofensiva, registrando 25 goles en ese lapso. Además, comparten el récord de la mejor defensa de la liga con solo 10 goles en contra, lo que consolida su posición en la tabla y su superioridad en las métricas de goles esperados (xG), superando ampliamente a sus rivales en volumen de oportunidades creadas.

Por su parte, el Celta Vigo se ubica en la undécima posición y destaca por ser el equipo con más empates en el torneo, acumulando siete igualdades en 12 jornadas. Su modelo de juego prioriza la restricción de espacios, lo que explica su bajo promedio de goles por partido y su notable solidez defensiva. A pesar de su falta de producción ofensiva, su estructura compacta les permite competir y minimizar el daño ante rivales de mayor jerarquía.

Nuestra apuesta segura: Ganador del partido

Apuesta de valor: Menos de 3.5 goles

Comparativa de cuotas Real Madrid vs Celta Vigo

Alineaciones probables Real Madrid vs Celta Vigo