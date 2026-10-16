Alianza Atlético y Universitario de Deportes se enfrentan este domingo 18 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El encuentro se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo, una sede distinta a la habitual para el conjunto de Sullana, que buscará mantener su buen momento frente a uno de los equipos más importantes del fútbol peruano.

Los locales legan después de vencer 3-1 a Sport Boys, con lo que suman cuatro triunfos consecutivos. Universitario, por su parte, viene de empatar 2-2 ante Melgar y necesita recuperar regularidad para no perder terreno en la pelea por el liderato.

El compromiso promete ser competitivo. Alianza Atlético ha mostrado eficacia ofensiva en sus últimas presentaciones, mientras que Universitario cuenta con futbolistas capaces de marcar diferencias.

Pronósticos para Alianza Atlético vs. Universitario

Ambos equipos marcan: sí — 1.78 vía 1xbet

Universitario gana — 2.35 vía 1xbet

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Puntos claves de Alianza Atlético vs. Universitario

Alianza Atlético suma buenos resultados recientes y viene de vencer 3-1 a Sport Boys.

Universitario empató 2-2 ante Melgar en su última presentación.

Matías Di Benedetto seguirá siendo baja en la defensa de Universitario.

Alianza Atlético ganó el último enfrentamiento directo por 2-1 en abril de 2026.

Cuatro de los últimos cinco duelos de ambos clubes terminaron sin valla invicta.

Análisis y estado de forma: Alianza Atlético vs Universitario

Alianza Atlético llega con confianza después de encadenar buenos resultados en el Torneo Clausura. Su victoria más reciente fue un 3-1 ante Sport Boys, partido en el que volvió a mostrar capacidad para generar peligro y aprovechar sus oportunidades.

En las jornadas anteriores también superó 2-1 a Comerciantes Unidos y 3-2 a UTC Cajamarca, aunque sufrió una derrota por 3-1 frente a Atlético Grau. Además, consiguió una victoria por 4-1 ante Deportivo Moquegua, confirmando una tendencia reciente de partidos con goles. Este equipo comienza la jornada con 22 puntos, en la parte alta de la clasificación de la Liga 1.

Por su parte, Universitario vive un momento irregular. Se ubica en la quinta casilla con 21 unidades, solo uno por debajo de su rival y del líder. Con el empate 2-2 ante Melgar los cremas dejaron escapar una oportunidad de acercarse al liderato, mientras que la derrota por 4-0 frente a Deportivo Garcilaso evidenció problemas defensivos.

Aun así, el conjunto crema ha demostrado capacidad para reaccionar. Venció 2-1 a Alianza Lima y superó 4-2 a UTC Cajamarca, dos resultados que reflejan su potencial cuando consigue encontrar espacios y conectar a sus jugadores ofensivos.

Universitario necesita mejorar su equilibrio entre ataque y defensa para llevarse los tres puntos. Si consigue controlar las transiciones de Alianza Atlético y aprovechar las oportunidades que genere, tendrá argumentos para pelear por la victoria. Se espera un partido muy parejo y con varios goles, aunque los visitantes aparecen como favoritos por la calidad su plantilla.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos marcan

Alianza Atlético atraviesa un buen momento en ataque y ha conseguido convertir varios goles en sus últimos encuentros del Clausura. El equipo de Sullana venció 3-1 a Sport Boys, 2-1 a Comerciantes Unidos y 3-2 a UTC Cajamarca, resultados que reflejan su capacidad para generar ocasiones y aprovechar los espacios.

Universitario también dispone de argumentos ofensivos para encontrar el gol. Aunque empató 2-2 frente a Melgar en su presentación más reciente, el cuadro crema ha demostrado que puede producir ocasiones tanto en casa como fuera de ella. Su victoria por 2-1 ante Alianza Lima y el triunfo por 4-2 frente a UTC Cajamarca son ejemplos de su potencial en ataque.

La principal precaución está en el historial directo, que ha registrado varios partidos con una de las porterías en cero. Sin embargo, el rendimiento ofensivo reciente de ambos equipos hace que esta selección merezca consideración.

Apuesta de valor: Universitario gana

El triunfo visitante es una alternativa interesante para quienes buscan una cuota superior a la de los mercados más conservadores. Universitario tiene una plantilla con experiencia y recursos individuales para aprovechar los espacios que pueda dejar Alianza Atlético cuando intente tomar la iniciativa.

El conjunto crema llega con la necesidad de recuperar puntos después de empatar ante Melgar y caer frente a Deportivo Garcilaso. Antes de esos resultados, había conseguido una victoria importante por 2-1 ante Alianza Lima, demostrando que puede competir en partidos exigentes.

Otro aspecto a considerar es que Alianza Atlético no jugará en su estadio Campeones del 36, en Sullana, sino en el Mansiche de Trujillo. El cambio de sede reduce la ventaja habitual de jugar en casa y puede influir en el desarrollo del encuentro.

La apuesta implica un riesgo considerable, ya que Alianza Atlético también atraviesa una buena racha. No obstante, la cuota de referencia de 2.50 ofrece un retorno potencial atractivo si Universitario consigue imponer su jerarquía y transformar sus ocasiones en goles.

Comparativa de cuotas: Alianza Atlético vs Universitario

Alineaciones probables: Alianza Atlético vs Universitario