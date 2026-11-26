Los pronósticos de Nottingham Forest vs Chelsea indican un duelo estadísticamente cerrado. Analizamos las métricas subyacentes para identificar el valor real en los mercados de este encuentro.

Este partido corresponde a la jornada 12 de las Apuestas Premier League. Se disputará el viernes 27 en el estadio City Ground. Ambos equipos llegan con urgencias, lo que define claramente las cuotas Nottingham Forest vs Chelsea para los analistas.

Pronósticos de Nottingham Forest vs Chelsea

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Puntos clave para el partido de Nottingham Forest vs Chelsea

Nottingham Forest registra el segundo ataque menos efectivo de la liga con solo nueve goles, rindiendo por debajo de sus Goles Esperados (xG) de 12.7.

Chelsea perdió tres de sus últimos cinco partidos competitivos, promediando apenas 0.8 goles a favor en ese periodo.

El mercado de “Ambos equipos anotan – No” fue ganador en cinco de los seis encuentros como local del Nottingham Forest.

Los máximos referentes ofensivos del equipo visitante no registran goles en condición de visitante desde principios de septiembre.

Análisis y estado de forma: Nottingham Forest vs Chelsea

El equipo local se ubica en la decimoséptima posición tras conseguir solo una victoria en sus últimos siete compromisos. A pesar de un triunfo sobre el Manchester City, su ofensiva es estadísticamente ineficiente. Sin embargo, compensan esta debilidad con una estructura defensiva sólida en bloque bajo, permitiendo un xGA (Goles Esperados en Contra) de apenas 10.8, lo que limita significativamente las oportunidades de sus rivales.

Por su parte, la escuadra visitante atraviesa un periodo de inestabilidad, perdiendo tres de sus últimos cuatro encuentros de liga. La ausencia de su delantero principal ha impactado directamente en su producción ofensiva, generando apenas 0.27 Goles Esperados en su última derrota. Su incapacidad para mantener ventajas los convierte en un equipo frágil para respaldar en el mercado de ganador absoluto.

Nuestra apuesta segura: línea de goles asiática menos 2.75

Apuesta de valor: empate

Comparativa de cuotas: Nottingham Forest vs Chelsea

Alineaciones probables: Nottingham Forest vs Chelsea