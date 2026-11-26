Para los Pronósticos Palmeiras vs Estudiantes, el análisis se centra en la final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará el 28 de noviembre de 2026 en el Estadio Centenario.

Palmeiras llega con un historial dominante en el torneo, mientras que Estudiantes busca romper la hegemonía brasileña. Las Apuestas Copa Libertadores reflejan una clara ventaja para el equipo local, respaldada por su eficiencia en instancias definitivas.

Pronósticos del Palmeiras vs Estudiantes

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Puntos clave para el partido Palmeiras vs Estudiantes

Palmeiras registra 16 victorias en sus últimos 25 partidos de Copa Libertadores en tiempo reglamentario.

Estudiantes ha ganado únicamente uno de sus últimos 12 encuentros competitivos en los 90 minutos.

El equipo argentino ha mantenido su portería a cero en cuatro de sus últimas cinco apariciones en el torneo continental.

Los clubes brasileños han ganado las últimas siete ediciones de la competición, con Palmeiras levantando el trofeo en dos ocasiones.

Análisis y estado de forma: Palmeiras vs Estudiantes

Palmeiras llega a esta final tras superar a Fluminense en la tanda de penales. En la liga doméstica, el equipo persigue al líder con un volumen de goles esperados (xG) de 50.7. Su solidez defensiva ha sido clave, pero ha mostrado dificultades para cerrar los partidos, permitiendo empates tardíos tanto en cuartos de final como en semifinales.

Por su parte, Estudiantes ha priorizado el torneo continental tras caer a la duodécima posición en el Clausura. Su rendimiento fuera de casa ha sido deficiente, promediando 1.06 puntos por partido como visitante. Sin embargo, su capacidad para forzar los penales ante Flamengo en semifinales demuestra una estructura táctica diseñada para neutralizar ofensivas superiores, apoyada en un bloque defensivo sólido.

Nuestra apuesta segura: Palmeiras gana

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Comparativa de cuotas Palmeiras vs Estudiantes

Alineaciones probables Palmeiras vs Estudiantes