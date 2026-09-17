Alianza Lima se medirá a ADT en un duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. El compromiso se disputará este viernes 18 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Los blanquiazules quieren recuperarse de su derrota en el clásico frente a Universitario (1-2). Al frente tendrán a un cuadro que viene de caer por goleada con Melgar (3-0) y aún no conoce la victoria en el Clausura. Todo apunta a un triunfo de los locales.

A continuación, desglosamos las apuestas y cuotas más relevantes para este partido entre dos equipos que necesitan sumar.

Pronósticos Alianza Lima vs. ADT

Alianza Lima gana el primer tiempo — 1.67 vía Stake

Alianza Lima gana y menos de 3.5 goles — 1.99 vía Stake

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Puntos clave para el partido Alianza Lima vs. ADT

Alianza Lima tiene una sola victoria en sus últimos cinco partidos del Clausura.

Anotaron ambos equipos en tres de las anteriores cuatro presentaciones de los blanquiazules.

Alianza Lima venció a ADT por la mínima diferencia en el Torneo Apertura (0-1).

ADT perdió tres de sus cuatro compromisos más recientes.

Los visitantes recibieron seis goles en los anteriores dos compromisos.

Análisis y estado de forma: Alianza Lima vs. ADT

Alianza Lima recibe la visita de ADT en duelo correspondiente a la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos viven un mal momento, por lo que se trata de un duelo de necesitados.

Los blanquiazules vienen de caer ante Universitario (1-2) en el clásico y tienen dos derrotas en sus tres partidos más recientes. Además, Alianza Lima llega con un solo triunfo en sus últimas seis presentaciones, por lo que necesita levantar su fútbol. Se ubican en la decimoprimera posición con 13 puntos.

Por su lado, ADT no tiene victorias en el torneo. Se encuentra en la decimoséptima casilla con 2 puntos. Los visitantes perdieron en sus últimos dos compromisos frente a Sport Huancayo (1-3) y Melgar (3-0).

Es importante señalar que Alianza Lima derrotó al AD Tarma en sus anteriores dos enfrentamientos y es probable que la historia se repita. Asimismo, se espera que los blanquiazules anoten más de 1.5 goles.

Nuestra apuesta segura: Alianza Lima gana el primer tiempo

La primera apuesta para este partido es el triunfo de Alianza Lima en el primer tiempo. Los blanquiazules necesitan salir a buscar el partido desde el comienzo y tendrá enfrente a un ADT que ha sufrido especialmente en defensa durante las últimas jornadas.

Cabe mencionar que Alianza Lima se fue arriba al descanso en la última victoria frente a su afición. Ese pronóstico también se cumplió en el enfrentamiento entre ambos del semestre pasado.

Apuesta de valor: Alianza Lima gana y menos de 3.5 goles

Para buscar una cuota mayor, destaca el mercado Alianza Lima gana y menos de 3.5 goles. La apuesta combina el favoritismo del conjunto blanquiazul con una línea de goles que encaja con buena parte de sus últimos resultados.

Se marcaron menos de 3.5 goles en cinco de los anteriores seis compromisos de Alianza Lima en el campeonato y en tres de los anteriores cinco compromisos entre ambos. Resultados como 1-0, 2-0 o 2-1 se ajustan al escenario que se busca con esta elección.

Cuotas Alianza Lima vs ADT

Alineaciones probables de Alianza Lima vs ADT