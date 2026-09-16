Flamengo recibe la visita del Independiente del Valle este jueves 17 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El partido se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El cuadro brasileño llega con una ventaja conseguida en Quito (2-0) y buscará sellar su clasificación a las semifinales. Por su lado, los ecuatorianos intentarán dar la gran sorpresa. A continuación, desglosamos las apuestas y cuotas más relevantes para este partido.

Pronósticos Flamengo vs. Independiente del Valle

Flamengo gana y más de 1.5 goles – 1.60 vía Betano

Más de 2.5 goles – 1.72 vía Betano

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Puntos clave para el partido Flamengo vs. Independiente del Valle

Flamengo llega con cinco victorias consecutivas entre Brasileirao y la Copa Libertadores.

El Fla tiene una sola derrota en sus últimos diez compromisos.

Los brasileños llegan con 11 encuentros al hilo sin perder en casa.

Independiente del Valle perdió dos de sus cuatro duelos más recientes.

Se marcaron más de 2.5 goles en seis de los anteriores siete encuentros.

Análisis y estado de forma: Flamengo vs Independiente del Valle

Flamengo se verá las caras con Independiente del Valle en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Leonardo Jardim llegan en gran momento y con la ventaja que consiguieron en la ida (2-0) disputada en Quito.

El ‘Mengao’ también tiene cinco triunfos consecutivos y ocho en sus últimas diez presentaciones entre todas las competiciones. En su compromiso más reciente, el Fla superó como local al Corinthians (2-1).

También se debe mencionar que Flamengo ganó nueve de los anteriores 11 compromisos que disputó en casa. En las apuestas aparecen por ese motivo como claros favoritos. Además, se esperan varios goles.

Por su parte, Independiente del Valle llega a Río de Janeiro con la obligación de remontar. El conjunto ecuatoriano necesita al menos dos goles para llevar la definición a los penales y tres para conseguir la clasificación directa.

Independiente del Valle viene de vencer a Libertad (2-3) en el torneo ecuatoriano, aunque perdió dos de sus cuatro compromisos más recientes. Cabe mencionar que fuera de casa este equipo ganó tres de sus cuatro duelos, pero tendrá a un rival muy poderoso al frente.

Nuestra apuesta segura: Flamengo gana y más de 1.5 goles

Flamengo parte con una ventaja de dos goles y además jugará la vuelta en el Maracaná. El equipo brasileño no necesita salir desesperadamente a buscar el resultado, pero sí tiene argumentos para volver a imponerse ante un Independiente del Valle que deberá arriesgar más.

Cabe mencionar que ante el poderío de su plantilla, la localía y el buen momento futbolístico no hay duda de que una victoria del Flamengo es muy probable. Además, se puede elegir la opción de más de 1.5 goles por los antecedentes más recientes.

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles

Este mercado presenta una cuota más alta y requiere un partido con al menos tres goles. El contexto de la eliminatoria puede favorecerlo, principalmente porque Independiente del Valle no tiene demasiado margen para especular, además del poderío ofensivo de los locales.

Al contar con dos equipos que llegan con argumentos ofensivos y una serie que obliga a Independiente del Valle a buscar la remontada, el mercado de más de 2.5 goles aparece como una alternativa interesante para buscar una cuota superior.

También se debe tomar en consideración que se anotaron más de 2.5 goles en tres de los anteriores cuatro duelos del Flamengo en casa y en seis de las últimas siete presentaciones de los ecuatorianos.

Cuotas Flamengo vs. Independiente del Valle

Alineaciones probables de Flamengo vs. Independiente del Valle