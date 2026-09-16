Montevideo City Torque se verá las caras con Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo peruano llega con la ventaja que consiguió en Cusco (2-0) e intentará mantenerla ante un cuadro uruguayo que saldrá con todo por la remontada.

El compromiso se disputará este jueves 17 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo. Cabe mencionar que los locales ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos, mientras que los dirigidos por Horacio Melgarejo tienen dos triunfos al hilo.

A continuación, desglosamos las apuestas y cuotas más relevantes para este partido. Los uruguayos son claros favoritos.

Pronósticos Montevideo City Torque vs. Cienciano

Montevideo City Torque marca el primer gol – 1.50 vía Betano

Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan – 2.12 vía Betano

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Puntos clave para el partido Montevideo City Torque vs. Cienciano

Montevideo City Torque tiene cinco victorias consecutivas jugando frente a su afición.

Se marcaron más de 2.5 goles en tres de los anteriores cinco encuentros de los uruguayos.

Cienciano perdió cinco de sus seis compromisos más recientes fuera de casa.

Anotaron ambos equipos en los anteriores cuatro encuentros del equipo peruano.

El conjunto uruguayo llega después de vencer 3-1 a Liverpool por el campeonato local, mientras que Cienciano no vio acción.

Análisis y estado de forma: Montevideo City Torque vs Cienciano

Montevideo City Torque y Cienciano definen el pase a la semifinal de la Copa Sudamericana. El Papá llega con la ventaja en la serie tras la victoria en Cusco (2-0), por lo que el cuadro uruguayo sale con la obligación de lograr la remontada.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez llega, viene de vencer al Liverpool (3-1) en su último compromiso del cuadro uruguayo, con lo que se mantiene en la cima de la tabla. Además, tiene cinco triunfos consecutivos en casa tomando en consideración todas las competencias.

Por su lado, Cienciano atravesaba una racha muy negativa, pero logró levantar la cara al conseguir dos triunfos al hilo. Los dirigidos por Horacio Melgarejo vencieron al FC Cajamarca (2-5) en Liga 1 y al cuadro uruguayo en la ida de esta serie (2-0).

Un punto a destacar es que Cienciano perdió cuatro de los cinco compromisos disputados fuera de casa en la Sudamericana, mientras que los uruguayos ganaron todas sus presentaciones en condición de local por el torneo.

Se espera un partido muy parejo con un cuadro peruano cuidando la ventaja. Los locales son favoritos y todo apunta a un enfrentamiento con varios goles.

Nuestra apuesta segura: Montevideo City Torque marca el primer gol

Torque necesita remontar dos goles y jugará la revancha en el Estadio Centenario. Por eso, es esperable que el equipo uruguayo tome la iniciativa desde el comienzo y busque instalarse cerca del área de Cienciano.

Ante esa necesidad del cuadro local y su buen momento futbolístico, no extrañaría que anotara el primer gol. Ese pronóstico se cumplió en dos de los tres compromisos más recientes del Torque en casa. Además, Cienciano en todas sus visitas al torneo comenzó abajo en el marcador.

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles

La segunda selección apunta a un partido con al menos tres goles y presenta una cuota más alta. El escenario de la eliminatoria puede favorecer este mercado, principalmente porque Torque no tiene margen para especular.

Si el conjunto uruguayo consigue abrir el marcador, Cienciano todavía conservará una ventaja de un gol en el global. Sin embargo, un segundo tanto de Torque dejaría la serie igualada y llevaría toda la presión al equipo peruano.

Cabe mencionar que ese pronóstico se cumplió en tres de los cinco compromisos más recientes de los uruguayos y en tres de los anteriores cuatro partidos de los dirigidos por Melgarejo.

Cuotas Montevideo City Torque vs. Cienciano

Alineaciones probables de Montevideo City Torque vs. Cienciano