Alianza Lima recibe la visita de Melgar en un atractivo partido correspondiente a la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1, que se disputará este lunes 9 de marzo en el Matute. Los blanquiazules son favoritos en los mercados de apuestas.

Menos de 2.5 goles – 1.67 vía Betano

Más de 8.5 córners - 1.67 vía Betano

Puntos claves para el partido: Alianza Lima vs Melgar

Dos de los últimos tres duelos entre ambos culminaron en empate.

Se marcaron menos de 2.5 goles en cuatro de los anteriores cinco enfrentamientos entre ambos.

Alianza Lima dejó la valla invicta en sus tres partidos más recientes.

Los blanquiazules están invictos en el Torneo Apertura.

Melgar tiene dos derrotas consecutivas en el campeonato.

Análisis y estado de forma: Alianza Lima vs Melgar

Alianza Lima recibirá la visita de Melgar en un duelo correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Los blanquiazules buscarán su cuarta victoria para seguir en la cima, mientras que el equipo visitante intentará recuperarse de sus últimos resultados.

Los dirigidos por Pablo Guede llegaron a esta sexta fecha en la cima de la clasificación con 13 unidades, solo dos por encima de Universitario y Los Chankas. Los blanquiazules vienen de dos triunfos consecutivos ante Sport Boys (1-0) y UTC (0-1).

Por su parte, Melgar se ubica en la quinta posición con nueve puntos. Los rojinegros ganaron sus primeras tres presentaciones, pero atraviesan una mala racha con derrotas al hilo frente al FC Cajamarca (3-1) y Los Chankas (1-2). Además, se despidieron de la Copa Sudamericana tras caer en penales con Cienciano.

Un aspecto a tomar en consideración es que los últimos dos duelos entre ambos en este escenario terminaron empatados. En esta ocasión, Alianza Lima es el equipo favorito, pero se espera un compromiso bastante parejo.

Nuestra apuesta segura: menos de 2.5 goles

En los cuatro partidos más recientes de Alianza Lima se anotaron menos de 2.5 goles, por lo que esta historia podría repetirse. Asimismo, ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores cinco duelos entre ambos y en seis de los pasados siete enfrentamientos en este escenario.

De igual manera, se marcaron menos de 2.5 goles en la presentación de Melgar entre semana por Copa Sudamericana.

Apuesta 1: Alianza Lima vs Melgar: Menos de 2.5 goles - 1.67 vía Betano

Apuesta de valor: Más de 8.5 córners

No extrañaría que se cobren más de 8.5 córners por el estilo de juego que tienen ambos equipos y el fútbol ofensivo que se espera de Alianza Lima en casa. Esto se dio en los últimos dos duelos de los blanquiazules, así como en sus dos presentaciones en el Matute por el Torneo Apertura.

Asimismo, se cobraron más de 8.5 tiros de esquina en la presentación de Melgar entre semana por Copa Sudamericana.

Apuesta 2: Alianza Lima vs Melgar: Más de 8.5 córners - 1.67 vía Betano

Resultado Cuotas Alianza Lima 1.62 Empate 3.55 Melgar 5.40

Alineaciones probables Alianza Lima vs Melgar

Alianza Lima: Duarte; Huaman, Chávez, Garcés, Carbajal, Pávez, Advíncula, Velez, Cantero, Quevedo y Ramos.

Melgar: Cabezudo; Zegarra, Deneumostier, Salas, Lazo, Bordacahar; Vidales, Alcantar, Tandazo, Zanelatto y Cuesta.