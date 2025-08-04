Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Alianza Universidad vs Universitario, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este martes 5 de agosto en el Estadio Municipal “Heraclio Tapia León”.

Pronósticos: Alianza Universidad vs Universitario





Total de goles – Más de 2.5 – 1.98 vía Te Apuesto

– 1.98 vía Te Apuesto Ambos equipos anotan – 1.99 vía Te Apuesto

– 1.99 vía Te Apuesto Universitario anota más de 1.5 goles – 1.81 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Alianza Universidad vs Universitario

Alianza Universidad de Huánuco recibe la visita de Universitario en un duelo correspondiente a la jornada 4 del Torneo Clausura. Los locales quieren mostrar su mejor versión ante unos campeones del Apertura que tienen nueve partidos consecutivos sin perder en la temporada.

Los locales, dirigidos por Roberto Mosquera, vienen de vencer al AD Tarma (0-3) mientras que en sus primeros duelos cayeron ante Sporting Cristal (3-0) y Ayacucho (1-2) en casa. Se ubican en la décima posición con 3 puntos.

Por su parte, Universitario derrotó a Atlético Grau (3-1) en la fecha pasada. Además, los dirigidos por Jorge Fossati superaron a Comerciantes Unidos (3-1) en el debut e igualaron con Cienciano (1-1) en su única presentación fuera de casa. Se encuentran en la tercera posición con siete puntos.

Cabe mencionar que, en el pasado torneo, la U se quedó con la victoria por goleada. En este duelo, los cremas nuevamente aparecen como favoritos y no extrañaría que se queden con los tres puntos. Asimismo, se espera un partido con varios goles.

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos duelos entre ambos, así como en los tres compromisos de Alianza Universidad de Huánuco en el torneo.

También cabe resaltar que se superó esa cantidad de goles en dos de las tres presentaciones de Universitario en el Clausura.

Apuesta 1: Alianza Universidad vs Universitario: Total de goles – Más de 2.5 – 1.98 vía Te Apuesto

Goles de ambos equipos

Por los resultados de Universitario en el Clausura, no extrañaría que anoten ambos equipos. Esto se dio en los tres compromisos de los dirigidos por Jorge Fossati en el semestre. Además, ese pronóstico se cumplió en la única presentación en casa de Alianza Universidad de Huánuco.

Apuesta 2:Alianza Universidad vs Universitario: Ambos equipos anotan – 1.99 vía Te Apuesto

Goles de la U

Ante la capacidad ofensiva de los dirigidos por Fossati, y las diferencias entre los equipos, es probable que la U anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus dos victorias en el torneo, así como en el partido entre ambos en el Apertura.

Apuesta 3: Alianza Universidad vs Universitario: Universitario anota más de 1.5 goles – 1.81 vía Te Apuesto

Cuotas: Alianza Universidad vs Universitario

Resultado Cuotas Alianza Universidad 5.45 Empate 3.63 Universitario 1.69

Alianza Universidad vs Universitario: Enfrentamientos directos

Este será el séptimo duelo entre ambos. El balance es de 5 victorias para Universitario y 1 empate. El resultado de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: