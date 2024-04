Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores selecciones y predicciones para el duelo de Always Ready vs César Vallejo, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana que se disputará este jueves 25 de abril de 2024.

Pronósticos: Always Ready vs César Vallejo





Always Ready anota primer gol en el primer tiempo – 1.72 vía Betano

– 1.72 vía Betano César Vallejo anota menos de 0.5 goles – 1.90 vía Betano

– 1.90 vía Betano Always Ready anota primero y gana – 1.45 vía Betano

Análisis de apuestas: Always Ready vs César Vallejo

Always Ready y César Vallejo se enfrentan a más de 4.000 metros de altura. El cuadro boliviano buscará hacerse fuerte nuevamente en su casa, mientras que los poetas quieren dar la sorpresa y sumar sus primeros puntos.

El local se adelanta primero

Always Ready sabe muy bien lo que es aprovechar los más de 4.000 metros de altura de su localía. El elenco boliviano presenta un juego agresivo para hacer sentir el desgaste a su rival y abrir el marcador rápido, tal como lo viene haciendo desde la fase previa de la Copa Libertadores.

Los rivales de turno tanto por Copa Libertadores como Sudamericana no están acostumbrados a la altura y Always Ready los hace pagar rápido: el cuadro altiplánico marcó el primero gol en cada uno de sus tres partidos internacionales. César Vallejo, equipo al que le han marcado primero en sus dos partidos de Sudamericana, apunta a ir por el mismo camino.

Apuesta 1 – Always Ready vs César Vallejo: Always Ready anota primer gol en el primer tiempo – 1.72 vía Betano

Sin goles para los poetas

Parecía que César Vallejo levantaba cabeza en los últimos partidos, pero el cuadro poeta sigue con los mismos problemas en ataque. El cuadro trujillano viene de una derrota ante ADT en la que se quedó sin marcar, lo que suma ya cuatro partidos de los últimos ocho en los que se queda en blanco.

Además de su falta de eficacia en el ataque, Vallejo también enfrentará a la altura y defensa de Always Ready que, de sus tres partidos internacionales, dejó su valla invicta en dos. Para empeorar la situación del cuadro poeta, aún no ha logrado marcar en altura esta temporada.

Apuesta 2 – Always Ready vs César Vallejo: César Vallejo anota menos de 0.5 goles – 1.90 vía Betano

Primer gol y victoria local

Las victorias que Always Ready ha conseguido tanto en Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana han sido bien trabajadas. El cuadro boliviano impone su ritmo desde el inicio y en cada uno de sus triunfos fue el equipo que anotó el primer gol del partido.

Al frente tendrá a César Vallejo que no ha demostrado tener la fortaleza para plantar cara ante esa situación. Y es que los poetas han encajado el primer gol en ocho partidos esta temporada, y en seis de ellos no pudieron remontar y terminaron perdiendo.

Apuesta 3 – Always Ready vs César Vallejo: Always Ready anota primero y gana – 1.45 vía Betano

Cuotas: Always Ready vs César Vallejo

Always Ready vs César Vallejo: Enfrentamientos directos

Esta será la primera vez que Always Ready y César Vallejo se enfrenten. Ambos elencos tendrán la oportunidad de ponerse por delante en el historial este jueves.