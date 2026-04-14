Alianza Atlético visita al club colombiano, América de Cali, este miércoles 15 de abril en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Sudamericana. Los locales tienen dos duelos al hilo sin ganar y el cuadro peruano llega con tres empates al hilo

Pronósticos: América de Cali vs Alianza Atlético









América de Cali anota más de 1.5 goles – 1.62 vía Betano

América de Cali – Más de 5.5 tiros al arco – 1.60 vía Betano

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Puntos claves para el partido América de Cali vs Alianza Atlético









América de Cali tiene 15 partidos sin perder en casa.

Los colombianos ganaron cuatro de las anteriores seis presentaciones frente a su afición.

En siete de los anteriores ocho duelos del América se marcaron menos de 2.5 goles.

Anotaron ambos equipos en cuatro de las cinco presentaciones más recientes del cuadro peruano.

Alianza Atlético solo perdió dos de sus anteriores diez compromisos.

Análisis y estado de forma: América de Cali vs Alianza Atlético









Alianza Atlético intentará conseguir resultado cuando visite al América de Cali en un compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo E de la Copa Sudamericana. Ambos equipos empataron en el debut, por lo que buscan su primera victoria.

El equipo peruano dirigido por Federico Urcioli llegan con tres empates consecutivos. En la primera fecha de la Libertadores igualaron en casa con Tigre. Mientras que en la última presentación en la Liga 1 empataron con Atlético Grau. Es importante señalar que tienen cuatro partidos sin perder.

Por su parte, América de Cali quiere retomar su mejor versión porque solo tienen dos victorias en sus ocho encuentros más recientes. Los colombianos igualaron con Macará en el debut y vencieron al Atlético Bucaramanga (2-0) en su anterior partido frente a su afición.

Se espera un partido dominado por América de Cali por la realidad de cada plantilla y el fútbol que muestran los dirigidos por David González en casa. Cabe mencionar que se espera un duelo con pocos goles.

Nuestra apuesta segura: goles de los locales









Por los antecedentes más recientes, y las características del partido, es probable que América de Cali anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las tres victorias más recientes de los Diablos Rojos en casa.

Además, Alianza Atlético recibió más de 1.5 goles en su última derrota en la temporada (3-1 vs Sporting Cristal), así como en el anterior duelo en Liga 1 (2-2 vs Atlético Grau).

Apuesta 1: América de Cali vs Alianza Atlético: América de Cali anota más de 1.5 goles – 1.62 vía Betano

Apuesta de valor: remates al arco









Se espera un partido dominado de principio a fin por América de Cali, por lo que podrían terminar con más de 5.5 tiros a portería. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cinco presentaciones de los colombianos frente a su afición.

Apuesta 2: América de Cali vs Alianza Atlético: América de Cali – Más de 5.5 tiros al arco – 1.60 vía Betano

Comparativa de cuotas: América de Cali vs Alianza Atlético





Resultado Cuotas América de Cali 1.44 Empate 4.75 Alianza Atlético 8.25

Alineaciones probables: América de Cali vs Alianza Atlético







