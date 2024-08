Al ser un término en inglés, puede sonar extraño para los que no tienen mucha experiencia en el mundo de las apuestas deportivas, pero la modalidad de apuestas Lay the draw es una de las más populares entre los usuarios. ¿En qué consiste esta estrategia? Básicamente se resume en ir en contra del empate.

De esta manera, puede ser clave para brindar muchos beneficios siempre y cuando se realice de manera planificada, razón por la cual es una de las modalidades que los expertos usan para generar una mayor rentabilidad.

Plataformas recomendadas para realizar apuestas Lay the Draw

Las apuestas Lay the draw pueden realizarse en diversas disciplinas y por ello este tipo de jugadas está disponible en las mejores casas de apuestas. Si deseas comenzar a probar tus habilidades con este tipo de jugadas, puedes realizar tus apuestas en plataformas confiables y de calidad como:

En caso desees realizar tus próximas jugadas Lay the draw, debes verificar que las plataformas permitan estos tipos de apuestas y también constatar las cuotas ofrecidas por cada selección.

¿Qué significa Draw en las apuestas?

Draw es un término en inglés que traducido a castellano significa “empate”. Este es un resultado que se puede dar en deportes como el fútbol, una disciplina en la cual se enfrentan dos equipos pero que no necesariamente debe haber un ganador, ya que existe la opción de que ambos empaten.

¿Qué es una apuesta Lay?

Una apuesta Lay es aquella en la que se elige una posibilidad y se apuesta en contra de que esa selección ocurra. Por ejemplo, se puede elegir la final de la Copa América 2024 y apostar lay al mercado over 1.5 goles. Explicado en otros términos, significa que se está realizando una apuesta a que en el partido no habrá más de un gol.

apuesta lay

Para conocer si este tipo de apuestas es rentable, se realiza un cálculo de riesgo diferente al de otro tipo de apuestas tradicionales también llamadas apuestas back.

¿Cómo funciona la estrategia Lay the Draw?

Conociendo un poco más los términos se puede explicar cómo funciona la estrategia Lay The Draw. Este tipo de jugadas consiste en apostar en contra del empate. ¿Cuáles son los pasos para realizar una apuesta con esta estrategia?

Seleccionar un partido donde la expectativa de goles sea relativamente alta. De esta manera, si un equipo anota temprano, las probabilidades de que el encuentro termine empatado disminuyen considerablemente. Monitorea las cuotas del mercado antes y durante el desarrollo del partido seleccionado. Las cuotas “lay the draw” pueden reducirse si no hay goles durante los primeros minutos del encuentro. Realiza la apuesta tras identificar el partido adecuado y las condiciones adecuadas para la estrategia “lay the draw”, por ejemplo, si en el partido elegido pasaron 20 minutos y no hay goles. Gestiona tu jugada. Si durante el juego uno de los equipos anota, las cuotas para el empate aumentarán. Este es un gran momento para cerrar jugadas asegurando ganancias o también para gestionar el riesgo de la apuesta.

Lay the Draw prematch y en el 2do tiempo

Para hacer una apuesta Lay the draw, hay que estar atento a diversos momentos del evento, tanto antes como durante su desarrollo. Por ello, es fundamental seguir las acciones con mucha atención.

Antes del partido, es clave realizar una investigación y analizar datos y estadísticas previas relacionadas a los equipos involucrados, donde se considera factores como el estado de forma de los jugadores, el historial de enfrentamientos previos, lesiones, suspensiones, entre otras posibilidades.

Al colocar la apuesta, se debe buscar el mercado del juego específico. Así, solo deberás elegir la opción que te permite apostar en contra del empate antes del inicio del juego, seleccionar el monto y confirmar el ticket de apuesta.

Durante el segundo tiempo debes seguir atento el transcurso del juego, ya que especialmente durante la segunda mitad del partido hay factores como goles anotados, desempeño de los equipos, amonestaciones o expulsiones, entre otros, que pueden verse reflejados en el marcador y por ende en las apuestas.

Si durante el monitoreo de las acciones se dan situaciones favorables como la anotación de un gol o la variación de cuotas, puede considerarse cerrar una posición para asegurar ganancias. Este tipo de análisis también es importante para reducir pérdidas potenciales en caso las condiciones no sean tan favorables.

De esta manera, tanto antes como durante el encuentro, la estrategia lay the draw exige seguimiento de parte del apostador y una gestión inteligente de la variación de los factores más importantes para el marcador. Estar atento a los cambios en las cuotas y al mayor o menor riesgo es fundamental para maximizar las chances de obtener ganancias y también para reducir las potenciales pérdidas.





Preguntas frecuentes





¿Qué significa Lay the draw?

Es una modalidad de apuestas que consiste en ir en contra del empate en un partido. En este tipo de estrategias, la ganancia se concreta cuando uno de los dos equipos gana el partido, mientras que la apuesta es nula cuando se da el empate.

¿Las apuestas Lay the draw son muy comunes?

Este tipo de estrategias es empleada por los apostadores con mayor experiencia y también por los jugadores que cuentan con disponibilidad de tiempo para hacer un seguimiento constante a los eventos en los que apostarán. Es efectiva en partidos donde se espera goles, ya que en estos casos la posibilidad de empate es menor.

No es una estrategia muy común pero es empleada constantemente por apostadores con conocimiento de mercados.

¿Cómo elegir una jugada con menor riesgo para la estrategia Lay the draw?

No existe una estrategia 100 % segura para reducir el riesgo de una apuesta Lay the draw, ya que esta depende de muchos factores y los encuentros no siempre pueden pronosticarse con acierto. Sin embargo, hay recomendaciones como establecer límites de pérdidas, calcular el tamaño de las apuestas en función del riesgo y además considerar el cerrar posición en caso las opciones sean muy favorables o todo lo contrario.