Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Barcelona vs Athletic Club, correspondiente a la semifinal de la Supercopa de España que se jugará este miércoles 7 de enero en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita.

Pronósticos: Barcelona vs Athletic Club





Menos de 2.5 goles - 2.45 vía Betano

No anotan ambos equipos - 2.12 vía Betano

Más de 9.5 córners - 1.65 vía Betano

Análisis de apuestas Barcelona vs Athletic Club

Barcelona y Athletic Club se verán las caras en la semifinal de la Supercopa de España. Se trata de un duelo entre dos equipos que viven realidades muy distintas porque los blaugranas son líderes en LaLiga, mientras que el cuadro vasco tiene una sola victoria en sus últimas cinco presentaciones.

Los dirigidos por Hansi Flick llegan con ocho triunfos consecutivos entre todas las competiciones y vienen de vencer al Espanyol (0-2) en el derbi catalán. Además, los blaugranas golearon a los vascos en el último partido entre ambos del pasado mes de noviembre (4-0).

Cabe mencionar que Barcelona consiguió el año pasado este trofeo de la Supercopa española tras superar a este mismo rival en semifinales (0-2) y al Real Madrid (2-5) en la final, por lo que intentará revalidar el título.

Por su parte, Athletic Club de Bilbao cayó ante Espanyol (1-2) en su última presentación del 2025, mientras que el pasado fin de semana igualaron con Osasuna (1-1) en El Sadar. Los de Ernesto Valverde apenas ganaron tres de sus diez encuentros más recientes.

Ante la actualidad de ambos equipos, no hay duda que Barcelona aparece como favorito, aunque se espera un duelo intenso y parejo al tratarse de una semifinal.

Menos de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los anteriores cuatro compromisos disputados por Barcelona, así como en el partido entre ambos de la Supercopa 2025.

Además, ese pronóstico se cumplió en cinco de los últimos seis encuentros del Athletic Club de Bilbao.

Apuesta 1: Barcelona vs Athletic Club: Menos de 2.5 goles - 2.45 vía Betano

No anotan ambos equipos

Por los anteriores resultados entre ambos, y sus últimos partidos, es probable que ambos equipos no marquen en este encuentro. Esto se dio en las anteriores cuatro presentaciones del Barcelona entre todas las competencias.

De igual manera, ese pronóstico se cumplió en cuatro de los cinco enfrentamientos más recientes entre ambos.

Apuesta 2: Barcelona vs Athletic Club: No anotan ambos equipos - 2.12 vía Betano

Más de 9.5 córners

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, y las características del partido, es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en las últimas cinco presentaciones de los dirigidos por Hansi Flick.

Asimismo, se cobraron menos de 9.5 córners en los anteriores tres encuentros del Athletic.

Apuesta 3: Barcelona vs Athletic Club: Más de 9.5 córners - 1.65 vía Betano

Cuotas Barcelona vs Athletic Club





Resultado Cuotas Barcelona 1.50 Empate 4.60 Athletic Club 6.20

Barcelona vs Athletic Club: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 224 oportunidades. El balance es de 115 victorias del Barcelona, 36 empates y 73 triunfos del Athletic Club. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: