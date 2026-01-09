Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Inter vs Napoli, correspondiente a jornada 20 de la Serie A que se jugará este domingo 11 de enero en el Giuseppe Meazza.

Ambos equipos anotan - 1.91 vía Betano

Resultado Primer Tiempo - Empate - 2.05 vía Betano

Más de 7.5 tiros al arco - 1.62 vía Betano

Análisis de apuestas Inter vs Napoli

Inter recibe la visita en el gran duelo del fin de semana en Italia. Los Neroazzurros llegan como líderes de la Serie A con 42 puntos, mientras que el equipo visitante es tercero con 38, por lo que se trata de un enfrentamiento directo en la lucha por el campeonato.

Los locales, dirigidos por Christian Chivu, tienen seis triunfos consecutivos en el campeonato. Inter viene de vencer al Bolonia (3-1) y al Parma (0-2) en sus dos presentaciones más recientes en la Serie A. También se debe mencionar que ganaron sus anteriores dos partidos en casa.

Por su parte, Napoli cuenta con una racha de cinco encuentros sin derrotas. Los dirigidos por Antonio Conte derrotaron a Lazio (0-2) en su anterior presentación fuera de casa, mientras que en la última jornada igualaron frente a su afición con Verona (2-2).

Cabe mencionar que estos equipos empataron tres de sus anteriores cuatro duelos, aunque Napoli venció al Inter (3-1) en la primera vuelta. En esta ocasión, los Neroazzurros son favoritos por jugar en casa. Además, se espera un compromiso muy parejo y con varias ocasiones de cara al arco.

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes, es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en los cuatro enfrentamientos más recientes entre ambos clubes en la Serie A de Italia.

De igual manera, anotaron ambos equipos en tres de los anteriores cinco compromisos de los dirigidos por Chivu.

Apuesta 1: Inter vs Napoli: Ambos equipos anotan - 1.91 vía Betano

Empate en el primer tiempo

Culminó igualada la primera parte en dos de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, por lo que esa historia podría repetirse. También eso se dio en dos de los cinco partidos más recientes del Inter entre todas las competencias.

Apuesta 2: Inter vs Napoli: Resultado Primer Tiempo - Empate - 2.05 vía Betano

Más de 7.5 tiros al arco

Ante el estilo de juego que tienen ambos clubes, es probable que se realicen más de 7.5 remates a puerta. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos duelos de los Neroazzurros y en la presentación más reciente del Napoli.

De igual forma, esto se dio en tres de los pasados cuatro partidos del Inter en casa.

Apuesta 3: Inter vs Napoli: Más de 7.5 tiros al arco - 1.62 vía Betano

Resultado Cuotas Inter 1.75 Empate 3.45 Napoli 5.20





Inter vs Napoli: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 173 oportunidades. El balance es de 75 victorias del Inter, 46 empates y 52 triunfos del Napoli. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: