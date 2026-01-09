Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Fiorentina vs Milan, correspondiente a jornada 20 de la Serie A que se jugará este domingo 11 de enero en el Estadio Artemio Franchi

Pronósticos: Fiorentina vs Milan





Más de 2.5 goles - 1.91 vía Te Apuesto

Milan anota el primer gol - 1.67 vía Te Apuesto

Más de 8.5 córners - 1.64 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Fiorentina vs Milan

Fiorentina se verá las caras con Milan en un compromiso de la jornada 20 de la Serie A. Los locales necesitan ganar para salir de la zona de descenso, mientras que los Rossoneros no quieren perder terreno en la lucha por el título.

Los violetas se ubican en la casilla 18 con 13 puntos, a solo tres del Genoa (17°) y cuatro del Lecce (16°). La Fiore derrotó al Cremonese por la mínima diferencia (1-0) en su anterior partido como local, mientras que en la fecha pasada empató con la Lazio (2-2).

Por su parte, Milan llega con 17 fechas sin perder en la Serie A. También se debe mencionar que tienen cuatro duelos sin derrotas entre todas las competencias. Los dirigidos por Massimiliano Allegri se encuentran en la segunda casilla con 39 unidades, a tres del líder Inter.

Cabe mencionar que Milan ganó tres de los anteriores cinco duelos entre ambos, aunque Fiorentina se quedó con la victoria en el anterior enfrentamiento en este escenario. Todo apunta a un partido intenso, aunque no hay duda que los Rossoneros aparecen como favoritos.

Más de 2.5 goles

Por los anteriores resultados entre ambos y las actuaciones del Milan en la temporada es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los cuatro partidos más recientes de la Fiorentina.

Asimismo, se superó esa cantidad de goles en tres de los pasados cinco encuentros del Milan y en los últimos tres enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 1: Fiorentina vs Milan: Más de 2.5 goles - 1.91 vía Te Apuesto

Milan abre el marcador

Los Rossoneros abrieron el marcador en las últimas dos victorias en la Serie A, por lo que esa historia podría repetirse. Eso también se dio en dos de los anteriores cinco duelos entre ambos clubes. Asimismo, Fiorentina recibió el primer gol en dos de sus tres presentaciones más recientes.

Apuesta 2: Fiorentina vs Milan: Milan anota el primer gol - 1.67 vía Te Apuesto

Más de 8.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, es probable que se cobren más de 8.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en los últimos tres partidos de la Fiorentina, así como en cuatro de las cinco presentaciones más recientes del Milan.

Eso también se dio en uno de los anteriores dos encuentros entre ambos.

Apuesta 3: Fiorentina vs Milan: Más de 8.5 córners - 1.64 vía Te Apuesto

Fiorentina vs Milan: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 175 oportunidades. El balance es de 51 victorias de la Fiorentina, 45 empates y 79 triunfos del Milan. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: