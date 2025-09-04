Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Armenia vs Portugal, correspondiente a la primera jornada de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, que se disputará este sábado 6 de septiembre en el estadio Republicano Vazgen Sargsyan.

Pronósticos: Armenia vs Portugal





Portugal anota más de 2.5 goles – 1.70 vía Stake

– 1.70 vía Stake Portugal ganará sin recibir goles – 1.63 vía Stake

– 1.63 vía Stake Cristiano Ronaldo anotará en cualquier momento – 1.45 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Armenia vs Portugal

Armenia recibe la visita de la poderosa Portugal en el primer compromiso del Grupo F de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026. Los locales sueñan con sumar algún punto o al menos no quedarse sin anotar, mientras que el cuadro luso saldrá a mostrar todo su poderío ofensivo.

La selección de Armenia tiene solo dos victorias en sus anteriores diez encuentros. Los dirigidos por John van ‘t Schip igualaron con Montenegro (2-2) en su presentación más reciente, mientras que su última derrota fue ante Kosovo (5-2).

Por su parte, Portugal llega a estas eliminatorias tras consagrarse en la UEFA Nations League. Los lusos vencieron en penales a España en la final. Cabe mencionar que los dirigidos por Roberto Martínez tienen una sola derrota en sus anteriores diez presentaciones.

Además, otro aspecto a tomar en consideración es que Portugal anotó nueve goles en sus tres duelos más recientes y Armenia recibió 16 tantos en sus últimos cuatro partidos, por lo que el cuadro luso podría mostrar todo su arsenal ofensivo.

Portugal anota más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de Francia, y los problemas en defensa de Armenia, no extrañaría que los dirigidos por Roberto Martínez anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres encuentros de Portugal.

Además, Armenia recibió más de 2.5 goles en tres de sus anteriores cuatro encuentros.

Apuesta 1: Armenia vs Portugal: Portugal anota más de 2.5 goles – 1.70 vía Stake

Triunfo con valla invicta

Ante las diferencias entre las plantillas, es probable que Portugal se quede con el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de las últimas tres victorias de los lusos frente a la selección de Armenia.

De igual manera, Armenia no anotó en cuatro de sus seis derrotas más recientes.

Apuesta 2:Armenia vs Portugal: Portugal ganará sin recibir goles – 1.63 vía Stake

Gol de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo mostró su olfato goleador en los últimos encuentros de Portugal y es la principal referencia ofensiva de los lusos, por lo podría anotar en cualquier momento frente a la selección de Armenia.

Cabe mencionar que CR7 anotó en los últimos tres duelos de Portugal y viene de marcar con el Al-Nassr en la Liga de Arabia.

Apuesta 3: Armenia vs Portugal: Cristiano Ronaldo anotará en cualquier momento – 1.45 vía Stake

Cuotas: Armenia vs Portugal

Resultado Cuotas Armenia 20.00 Empate 8.65 Portugal 1.13

Armenia vs Portugal: Enfrentamientos directos

Este será el octavo duelo entre ambas selecciones. El balance es de 7 triunfos y 1 empate. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: