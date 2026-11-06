Los pronósticos de Arsenal vs Hull apuntan a una clara superioridad del equipo local. Analizamos las mejores cuotas para maximizar el valor de inversión en este encuentro.

Este duelo por la jornada 10 de las apuestas Premier League se disputará el sábado 7 de noviembre en el Emirates Stadium. El equipo londinense busca consolidar su liderato ante una visita con urgencias.

Pronósticos de Arsenal vs Hull

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Puntos clave para el partido de Arsenal vs Hull

Arsenal lidera la tabla con 24 puntos, su mejor inicio tras nueve jornadas desde la temporada 2022-23.

Hull no registra victorias en sus últimos siete compromisos de liga, acumulando dos derrotas consecutivas como visitante.

El equipo local promedia 58% de posesión en casa, mientras que la visita promedia menos del 30% en el torneo.

La escuadra local posee la métrica más baja de Goles Esperados en Contra (xGA) del campeonato.

Análisis y estado de forma: Arsenal vs Hull

Arsenal llega a este encuentro tras una victoria por 1-0 como visitante ante Liverpool, consolidando su primera posición en la clasificación. El equipo local ganó ocho de sus nueve partidos de liga, destacando por una solidez defensiva que solo permitió cinco goles en contra. Su rendimiento en el Emirates Stadium es sumamente consistente, dominando la posesión y limitando drásticamente las oportunidades del rival en el último tercio del campo.

Por su parte, Hull suma 11 puntos, pero atraviesa un momento crítico tras empatar 2-2 en su última presentación. A pesar de un inicio de temporada aceptable, el equipo visitante no conoce la victoria en sus recientes siete encuentros. Con un promedio de Goles Esperados (xG) de apenas 1.01, su capacidad ofensiva se verá severamente limitada ante la defensa más eficaz del campeonato.

Nuestra apuesta segura: Arsenal gana

Las probabilidades de una victoria local justifican plenamente el favoritismo en el mercado 1X2. Arsenal ganó 17 de sus últimos 20 partidos en casa, promediando 2.50 goles a favor y mostrando un dominio absoluto en su estadio. Por el contrario, Hull no logró sumar de a tres en sus recientes cinco presentaciones y llega tras perder sus últimos dos encuentros fuera de casa. La diferencia de nivel técnico y estadístico hace de esta selección la opción más lógica.

Apuesta de valor: Arsenal gana a cero

Este mercado ofrece una cuota mucho más atractiva, respaldada por la eficiencia defensiva del equipo local. Arsenal mantuvo su portería invicta en tres de sus victorias en casa esta temporada, promediando un Goles Esperados en Contra (xGA) de apenas 0.57. Considerando que Hull no logró anotar en su última salida y posee la segunda métrica de Goles Esperados (xG) más baja de la liga, la probabilidad de que el equipo local gane sin conceder goles representa una excelente oportunidad de inversión.

Comparativa de cuotas: Arsenal vs Hull

Alineaciones probables: Arsenal vs Hull