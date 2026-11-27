Para los inversores deportivos, los Pronósticos Arsenal vs Manchester City ofrecen un escenario de alto valor en la jornada 12 de la Premier League, a disputarse el 29 de noviembre de 2026 en el Emirates Stadium.

Las Apuestas Premier League se centran en el contraste estadístico de ambos equipos. Arsenal llega con un récord perfecto como local, mientras que el equipo visitante atraviesa un bache matemático. Las Cuotas Arsenal vs Manchester City reflejan este momento, abriendo oportunidades claras en los mercados de resultado y goles para proyectar un retorno positivo.

Pronósticos del Arsenal vs Manchester City

Resultado del Partido: Arsenal – 1.95 vía 1xbet

Más de 2.5 goles y Ambos equipos anotan – 2.00 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Arsenal vs Manchester City

Arsenal registra cinco victorias consecutivas como local en la liga y posee la mejor defensa con 0.85 Goles Esperados en contra (xGA).

Manchester City promedia 1.99 Goles Esperados (xG) por partido, el registro ofensivo más alto del torneo.

El equipo visitante solo ha ganado uno de sus últimos siete encuentros en todas las competiciones.

La selección de Más de 2.5 goles y Ambos anotan se ha cumplido en ocho de los últimos diez partidos del Manchester City.

Análisis y estado de forma: Arsenal vs Manchester City

Arsenal mantiene una racha de 11 partidos sin perder en el tiempo reglamentario. En su estadio, ejercen un dominio posicional que restringe a los rivales, permitiendo apenas 0.38 goles por encuentro. Sin embargo, los recientes empates sugieren ineficiencia para capitalizar su superioridad territorial, dependiendo del rendimiento de Noni Madueke para generar volumen ofensivo ante las bajas por lesión.

Por su parte, Manchester City atraviesa su peor racha de la temporada, acumulando tres partidos sin victorias. Las métricas indican deficiencias en la transición defensiva y vulnerabilidad ante la presión alta. A pesar de su alta producción de Goles Esperados, el mediocampo ha mostrado desconexión, derivando en la concesión del primer gol en cuatro de sus últimos cinco compromisos.

Nuestra apuesta segura: Resultado del Partido

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles y Ambos equipos anotan

Comparativa de cuotas Arsenal vs Manchester City

Alineaciones probables Arsenal vs Manchester City