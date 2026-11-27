Analizamos todos los datos para los Pronósticos Sport Huancayo vs Universitario. Identificamos las oportunidades de apuestas más eficientes basándonos en los datos recientes de ambos equipos.

El duelo correspondiente a la semifinal (ida) de la Liga 1 se disputará el 29 de noviembre de 2026 en el estadio IPD Huancayo. Evaluamos el rendimiento estructural para encontrar valor en las Apuestas Liga 1 de Perú.

Pronósticos del Sport Huancayo vs Universitario

Resultado del partido: Sport Huancayo gana – 1.80 vía 1xbet

Menos de 2.5 goles – 2.05 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Sport Huancayo vs Universitario

Poder ofensivo local: Sport Huancayo promedia 1.88 goles por partido en casa , mientras que Universitario recibe 1.59 tantos por encuentro jugando fuera. Los locales anotaron en el 88% de sus presentaciones en Huancayo.

Sport Huancayo promedia , mientras que Universitario recibe 1.59 tantos por encuentro jugando fuera. Los locales anotaron en el 88% de sus presentaciones en Huancayo. Universitario también genera peligro: Los cremas registran un promedio de 1.65 goles por partido como visitantes , aunque reciben 1.59. Además, marcaron en el 71% de sus salidas.

Los cremas registran un promedio de , aunque reciben 1.59. Además, marcaron en el 71% de sus salidas. Tendencia de goles: El 59% de los partidos de Sport Huancayo en casa y el 71% de los encuentros de Universitario fuera terminaron con más de 2.5 goles.

El 59% de los partidos de Sport Huancayo en casa y el 71% de los encuentros de Universitario fuera terminaron con más de 2.5 goles. Ambos equipos anotan: Esta tendencia se cumplió en el 71% de los partidos de ambos equipos considerando sus respectivos registros de local y visitante.

Poder ofensivo local: Sport Huancayo promedia 1.88 goles por partido en casa, mientras que Universitario recibe 1.59 tantos por encuentro jugando fuera. Los locales anotaron en el 88% de sus presentaciones en Huancayo. Universitario también genera peligro: Los cremas registran un promedio de 1.65 goles por partido como visitantes, aunque reciben 1.59. Además, marcaron en el 71% de sus salidas. Tendencia de goles: El 59% de los partidos de Sport Huancayo en casa y el 71% de los encuentros de Universitario fuera terminaron con más de 2.5 goles. Ambos equipos anotan: Esta tendencia se cumplió en el 71% de los partidos de ambos equipos considerando sus respectivos registros de local y visitante.

Poder ofensivo local: Sport Huancayo promedia 1.88 goles por partido en casa , mientras que Universitario recibe 1.59 tantos por encuentro jugando fuera. Los locales anotaron en el 88% de sus presentaciones en Huancayo.

Sport Huancayo promedia , mientras que Universitario recibe 1.59 tantos por encuentro jugando fuera. Los locales anotaron en el 88% de sus presentaciones en Huancayo. Universitario también genera peligro: Los cremas registran un promedio de 1.65 goles por partido como visitantes , aunque reciben 1.59. Además, marcaron en el 71% de sus salidas.

Los cremas registran un promedio de , aunque reciben 1.59. Además, marcaron en el 71% de sus salidas. Tendencia de goles: El 59% de los partidos de Sport Huancayo en casa y el 71% de los encuentros de Universitario fuera terminaron con más de 2.5 goles.

El 59% de los partidos de Sport Huancayo en casa y el 71% de los encuentros de Universitario fuera terminaron con más de 2.5 goles. Ambos equipos anotan: Esta tendencia se cumplió en el 71% de los partidos de ambos equipos considerando sus respectivos registros de local y visitante.

Análisis y estado de forma: Sport Huancayo vs Universitario

Sport Huancayo llega con confianza tras sus últimos resultados y presenta buenos números jugando en casa, donde ha conseguido 7 victorias en 9 partidos (77.8%). Su promedio de 2.33 goles anotados por encuentro refleja su capacidad ofensiva, mientras que la altura de Huancayo representa una dificultad adicional para sus rivales. Además, el reciente triunfo por 4-1 ante Universitario refuerza su confianza de cara a esta semifinal.

Universitario, por su parte, necesita mejorar su rendimiento defensivo después de encadenar tres partidos sin ganar. Aunque mantiene un promedio ofensivo de 2.5 goles por encuentro, sus problemas para contener los ataques rivales pueden pasarle factura nuevamente. Los cremas tienen argumentos para marcar, pero deberán controlar el ritmo y evitar espacios, especialmente durante el segundo tiempo, cuando el desgaste físico puede ser determinante.

Nuestra apuesta segura: Resultado del partido Sport Huancayo gana

El conjunto huancaíno tiene una oportunidad interesante de imponer condiciones desde el inicio. Su capacidad para generar ocasiones en casa y la dificultad que suele representar jugar en la altura pueden complicar a un Universitario que viene mostrando desajustes defensivos. Si Sport Huancayo consigue aprovechar esos espacios y mantener la intensidad, tiene argumentos suficientes para quedarse con el primer duelo de la semifinal.

Apuesta de valor: Menos de 2.5 goles

Comparativa de cuotas Sport Huancayo vs Universitario

Alineaciones probables Sport Huancayo vs Universitario